Znaleziono dół z ciałami ofiar rzezi wołyńskiej. Premier Morawiecki zabrał głos

– W obwodzie tarnopolskim na Ukrainie polscy i ukraińscy badacze znaleźli zbiorowy dół z ciałami polskich ofiar mordu, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Według przekazów osób, które przeżyły, zabito tam około stu Polaków, głównie kobiety i dzieci. To pierwsze takie odkrycie od wielu lat – przekazał premier w nagraniu.

Morawiecki o „piekle w piekle”

– Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej były świadkiem zbrodni wyjątkowej. Były one świadkiem piekła w piekle, zgotowanego przez ukraińskich nacjonalistów swoim sąsiadom. Ta zbrodnia musi uzyskać swoje miano. To ludobójstwo straszliwe, okrutne. Jasno postawiliśmy swoje żądania i wreszcie mamy szansę na przywrócenie pamięci i godny pochówek naszych rodaków – podkreślał Mateusz Morawiecki.

– Nie może być pełnego pojednania polsko-ukraińskiego bez odszukania wszystkich szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Złożyliśmy już wniosek do odpowiednich instytucji o wydanie zgody na ekshumacje, badania i godny pochówek. Co ważne, wśród osób zaangażowanych w prace są też mieszkańcy pobliskich miejscowości – zwrócił uwagę szef rządu.

Premier Morawiecki: Nie spoczniemy

– Nie spoczniemy, dopóki nie upamiętnimy wszystkich ofiar ukraińskiego nacjonalizmu na Wołyniu i na Podolu. Dziękuję wszystkim, którzy niezależnie od poglądów politycznych zajmowali się sprawą ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej – zakończył polityk.

We wpisie na Facebooku dodawał też komentarz, w którym wspominał swoje ustalenia z władzami Ukrainy. „W lipcu, podczas wizyty na Ukrainie w miejscowości Puźniki, pisałem, że prawda o Zbrodni Wołyńskiej musi być naszym mostem do przyszłości, który zbudujemy nad potokiem nienawiści. Musimy zamknąć tę bolesną ranę w historii narodów polskiego i ukraińskiego” – podkreślał.

„Droga do tego wiedzie przez rzetelne prace badawcze ekspertów i historyków, a także poszukiwanie szczątków ofiar, ekshumacje – i pochówek. Prace trwają i będą kontynuowane. Doprowadzimy tę sprawę do końca. Jesteśmy to winni tysiącom ofiar Wołynia i ich rodzinom” – dodawał Morawiecki.

