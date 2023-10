Czarzasty marszałkiem Sejmu? Lewica potwierdza kandydaturę

Jak ustaliło RMF FM, Lewica zgłosi kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. – Mogę to oficjalnie powiedzieć – zdradził w rozmowie z rozgłośnią współprzewodniczący jednego z koalicyjnych ugrupowań Robert Biedroń.

Czarzasty kandydatem na marszałka Sejmu

Kilka dni wcześniej swoją gotowość do wzięcia odpowiedzialności za funkcję marszałka Sejmu zadeklarował Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 zdradził również, że jego koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym „ma też oczekiwania” związane ze stanowiskiem wicepremiera.

Trzecia Droga zajęła w wyborach parlamentarnych trzecie miejsce, a wśród partii dotychczasowej opozycji uzyskała drugi najlepszy wynik. Liderzy składających się na nią ugrupowań ogłosili jednak, że w Sejmie utworzą dwie oddzielne frakcje, do czego odwołał się Biedroń. „Mamy bardzo porównywalne kluby” – argumentował decyzję o kandydaturze Czarzastego. Polska 2050 wprowadziła do Sejmu 33 posłów, a Lewica – 26.

Spotkanie liderów obozu demokratycznego

Jak podkreśla RMF24, za dotychczasowym wicemarszałkiem Sejmu przemawiać może poparcie lidera największego opozycyjnego ugrupowania – Koalicji Obywatelskiej. „Niespecjalnie chce budować pozycję Hołowni, myśląc o kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego” – zauważył portal. Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski zwrócił także uwagę na nieporównywalnie większe doświadczenie starszego z polityków.

Do oficjalnego zgłoszenia kandydatury Czarzastego ma dojść w piątek, 27 października podczas rozmów liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza” spotkanie polityków ma doprowadzić do „podziału wpływów w prezydiach Sejmu i Senatu” i może zostać powtórzone w sobotę. – Założenie jest takie, by rozmawiać do oporu – powiedział w rozmowie z dziennikiem jeden z przedstawicieli opozycji.

