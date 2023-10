Będą kolejne konsultacje ws. sejmowej większości? „Prezydent otwarty na dalsze rozmowy”

W mijającym tygodniu w Pałacu Prezydenckim odbyły się dwudniowe konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych. W czwartek 26 października Andrzej Duda podsumował przebieg rozmów, wygłaszając oświadczenie.

Prezydent Duda: Mamy dwóch kandydatów do stanowiska premiera

Przede wszystkim mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które mają swojego kandydata na premiera. Jedną jest Zjednoczona Prawica, drugą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica – mówiła głowa państwa.

– Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica poinformowała mnie i innych uczestników spotkania, że kandydatem na premiera z ich strony jako ugrupowania, które wygrało w wyborach, będzie pan premier Mateusz Morawiecki i poinformowali mnie także na wprost zadane pytanie, że zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi poparcie tego kandydata – dodał prezydent. Andrzej Duda pierwsze posiedzenie nowego parlamentu zwołał na 13 listopada.

Szefowa KPRP: Prezydent jest otwarty na dalsze konsultacje ws. przyszłego rządu

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych zwróciła uwagę, że Andrzej Duda ma jeszcze sporo czasu na wybranie premiera. – Pan prezydent, zgodnie z terminarzem konstytucyjnym, dysponuje czasem na podjęcie decyzji w kwestii powierzenia misji tworzenia rządu i ten czas w tym celu wykorzystuje – mówiła.

Dopytywana o ewentualne oczekiwanie prezydenta na umowy koalicyjne i konkretnych kandydatów na ministrów, przedstawicielka Pałacu oświadczyła, że Andrzej Duda gotów jest do kontynuowania dyskusji na temat przyszłego rządu. – Prezydent mówił o tym, że jest otwarty na dalsze rozmowy i jeśli ktoś potrzebuje konsultacji, to prosi o to, by dać temu wyraz – mówiła.

Czytaj też:

Nowy rząd będzie musiał ciąć wydatki? „Więcej nie wiemy, niż wiemy”Czytaj też:

Poseł Milewski mówił o blokowaniu Tuska. Mastalerek wspomniał o zakazie medialnym