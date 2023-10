Zgorzelski pewny, że posłowie PSL nie przejdą do PiS: Pamiętamy pogardę, a teraz nagła miłość

Na samym początku wywiadu Zgorzelski musiał potwierdzić, że on sam nie był kuszony przez PiS. – Pewnie pije pan do tego, czy były jakieś rozmowy dotyczące budowania innej większości. Takich rozmów nie było, ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem – zarzekał się polityk. – Nie ma żadnych rozmów, jeśli chodzi o budowanie innej większości – powtarzał.

Zgorzelski: Relacje są żadne, jeśli chodzi o relacje z PiS

– Jedno jest pewne: jest większość 248 posłów, która jest potwierdzona wyborem 15 października. Zmienił się kalendarz polityczny i dzisiaj mamy czas demokracji – oświadczył Zgorzelski. Po kolejnym pytaniu dziennikarza odparł, że w PSL „nie pilnują swoich posłów”. – Przez 8 lat można pewnie były różne sytuacje, kiedy można było przejść na drugą stronę i nigdy Polskie Stronnictwo Ludowe tego nie zrobiło – zwrócił uwagę.

Zgorzelski usłyszał też pytanie, czy politycy PiS-u są po wyborach milsi dla przedstawicieli PSL. – Relacje są żadne, jeśli chodzi o relacje z Prawem i Sprawiedliwością – podkreślał. – One z trybuny politycznej, jeśli chodzi o walkę polityczną, były bardzo ostre – dodawał.

– Pamiętamy słowa, które padły z ust rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, że PSL trzeba wyeliminować z życia publicznego. Pamiętamy pogardę stosowaną wobec nas, a teraz nagła miłość. Nie ma żadnej miłości, my jesteśmy w obozie partii demokratycznych i kropka – stanowczo oznajmił Zgorzelski.

Zgorzelski o trzech azymutach filozofii opozycji

Gość RMF FM przedstawił główne założenia, którymi zamierzają kierować się przedstawiciele opozycji w obecnej kadencji parlamentu. – Musi być przywrócony trójpodział władzy. Musi być zastosowana zasada, że prawo jest nad władzą, a nie odwrotnie. (...) Musi wrócić właściwy samorząd. Trzeba zlikwidować klientelizm, czapkowanie władzy przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Samorząd to jest samostanowienie się w kwestiach lokalnych i to trzeba przywrócić. Tak samo jak dobre relacje z Unią Europejską. To są trzy proste azymuty, które wyznaczają naszą filozofię przyszłego rządzenia – oświadczył Piotr Zgorzelski.

