Donald Tusk ma już skład rządu? „Jesteśmy gotowi”

Ostatnie dwa tygodnie do wyborów parlamentarnych upływają pod znakiem spekulacji dotyczących tego, komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu. Pojawiają się też dywagacje na temat personaliów, a do mediów docierały liczne przecieki z grona partii opozycyjnych.

Kto utworzy rząd? PiS i opozycja po konsultacjach z prezydentem

Do rządzenia szykują się dwa obozy. Rząd – najprawdopodobniej mniejszościowy – planuje stworzyć Prawo i Sprawiedliwość, formalny zwycięzca wyborów. Szkopuł w tym, że formacja, która obecnie rządzi, w przyszłym Sejmie ma zaledwie 194 posłów, a to o wiele za mało do większości liczącej 231 mandaty. Większe szanse pod tym względem ma opozycja. Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Polska 2050 mają łącznie 248 mandatów. Liderzy ugrupowań twierdzą, że są gotowi rządzić, a jako przyszłego premiera wskazują Donalda Tuska.

W mijającym tygodniu przedstawiciele obu obozów spotykali się z Andrzejem Dudą. Głowa państwa podsumowała te rozmowy, nie wskazując jednak, komu powierzy tekę premiera. Prezydent zdradził za to, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. Wtedy będzie miał miejsce pierwszy pokaz siły – wybór marszałka.

Donald Tusk wybrał ministrów?

Tymczasem w kuluarach opozycja układa skład przyszłego rządu i rozdziela główne stanowiska w parlamencie. Sobotni wpis Donalda Tuska sugeruje, że są znaczne postępy w tych rozmowach. „Jesteśmy gotowi. Ukradną pewnie jeszcze trochę czasu, ale to wszystko, na co ich stać. Nie zmarnujemy Waszego zwycięstwa” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) lider Koalicji Obywatelskiej.

Podobnie brzmiący wpis zamieścił jeden z liderów Lewicy, Robert Biedroń. „Jesteśmy gotowi. Europejska, nowoczesna, otwarta i sprawiedliwa Polska naszych marzeń już za chwilkę. Nie zmarnujemy Waszego zwycięstwa” – napisał.

W sobotę media obiegła wiadomość, że do teki ministra sprawiedliwości w rządzie opozycji przymierzany jest były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. – Jeżeli zostanę poproszony, oczywiście nie będę uciekał od podjęcia się tej roli – skomentował zainteresowany w rozmowie z PAP.

