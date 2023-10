Czeska minister obrony postuluje wyjście kraju z ONZ. „Kibicuje terrorystom”

W piątek 27 października Zgromadzenie Ogólne ONZ przy sprzeciwie Izraela i 13 innych państw przyjęło pierwszą rezolucję w sprawie najnowszego krwawego konfliktu pomiędzy Izraelem i palestyńskim Hamasem. Wśród krajów odrzucających treść dokumenty znalazły się także Czechy.

Minister Obrony Czech chce wyjścia z ONZ

Wspomnianym 14 państwom nie podobało się, że w rezolucji nie potępiono zamachów, przeprowadzonych przez Hamas 7 października. To od nich bowiem zaczął się aktualny konflikt. Druga strona argumentowała jednak, że w rezolucji nie potępiono też Izraela, który okupuje terytorium Palestyny, co nazwano „grzechem pierworodnym” w całej tej sytuacji i główną przyczyną konfliktu.

W dokumencie przyjętym przez 120 krajów skupiono się na wezwaniu do „natychmiastowego, trwałego i podtrzymanego rozejmu humanitarnego, prowadzącego do przerwania walk”. Apelowano też o szanowanie zasad prawa międzynarodowego przez wszystkie strony, w tym o ochronę cywilów, szkół i szpitali. Kraje ONZ wezwały też do pozwolenia na dostarczenie pomocy humanitarnej.

„Dokładnie trzy tygodnie temu Hamas zamordował ponad 1400 Izraelczyków (...). I tylko 14 krajów, w tym nasz, wypowiedziało się jasno i zrozumiale przeciwko temu bezprecedensowemu atakowi terrorystycznemu dokonanemu przez terrorystów Hamasu! Wstydzę się za ONZ. Moim zdaniem dla Republiki Czeskiej nie ma miejsca w organizacji, która kibicuje terrorystom i nie szanuje podstawowego prawa do samoobrony. Wyjdźmy” – pisała na platformie X (Twitter) Cernochova.

Prezydent Czech reaguje na słowa minister

W niedzielę 29 października premier Czech Petr Fiala musiał zapewniać, że Czechy nie wyjdą z Organizacji Narodów Zjednoczonych. „Rozumiem oburzenie minister rezolucją ONZ, która nie potępiła terroryzmu Hamasu w Izraelu. Czechy wraz z np. USA czy Austrią głosowały zgodnie z tym, za czym stoją w dłuższej perspektywie. Będziemy nadal promować nasze stanowisko w ONZ i przekonywać inne państwa o jego słuszności” – oświadczył.

Premier Izraela ogłosił drugi etap wojny. „Ziemia zatrzęsła się w Gazie"

