Prof. Andrzej Rychard dla „Wprost”: Wbrew pozorom Duda jest bardzo elastyczny i pragmatyczny

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Podobno Jarosław Kaczyński poszukuje w swoich szeregach kandydata na prezydenta. W grze, jak pisała Gazeta.pl, są dwa nazwiska – trzydziestolatkowie: Kacper Płażyński i Tobiasz Bocheński.

Prof. Andrzej Rychard: To, że szuka, świadczy o tym, że próbuje odzyskać część mocy sprawczej, która w ostatnich latach osłabła, a wybory najlepiej to obrazują. Woli być liderem szukania następcy niż dopuścić do walki potencjalnych kolejnych liderów. Czy któreś z tych nazwisk faktycznie pojawi się na liście, to się okaże. Sprawa jest otwarta.

Jarosław Kaczyński szybko został rozliczony przez swoje środowisko. Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy bezceromonialnie przyznał w Radiu Zet, że prezes powinien udać się polityczną emeryturę, bo PiS koncertowo zawaliło kampanię. Czy to oznacza, że stracił szacunek w oczach swoich współpracowników?

Po części tak. Pytanie, czy zdoła utrzymać lidera w szukaniu następcy i jak szybko zacznie się fragmentaryzacja prawicy, która będzie spotęgowaniem procesu narastającego od lat.

Suwerenna Polska od dłuższego czasu dystansowała się od PiS.

Zgadza się. To znamienne, że Zbigniew Ziobro w żaden rozbudowany sposób nie odnosił się do wyniku wyborów i nie mówił, kto odpowiada to spektakularne „zwycięstwo”.

Gęsta atmosfera narasta, przed Kaczyńskim jest ogromny test, czy go zda i uda mu się namaścić następcę, czy nie utrzyma nawet na tej pozycji.