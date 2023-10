Fogiel o „dzikim pośpiechu do władzy”: Ja już to widziałem w 2010 roku

W programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” tradycyjnie już starli się ze sobą politycy KO i PiS. Marcin Kierwiński krytykował prezydenta Dudę i podkreślał, że marnuje on tylko czas. – Uważam, że prezydent powinien jak najszybciej podjąć decyzję. Tłumaczenia o tym, że nie wie, kto ma większość są niepoważne. Cały internet śmieje się z tego, że prezydent nie rozumie, że w ramach 460 posłów może być tylko jedna większość – zwracał uwagę.

Kierwiński: Dziwię się, że prezydent dołączył do akcji „niszczarka”

– PiS nie ma większości, nie ma szans zbudowania większości. Oni dużo będą mówić, dużo będą kłamać. Osiem lat to robili, naprawdę mają w tym doświadczenie, tylko prezydent powinien wznieść się ponad te partyjne podziały i wyzwolić się z krótkiej linii kontaktów z politykami PiS-u – dodawał.

– Donald Tusk powiedział, że obawia się, że politycy PiS ukradną trochę czasu. Ja bardziej obawiam się, że oni jeszcze ukradną trochę pieniędzy Polaków przez ten czas. Dlatego dziwię się, że pan prezydent dołączył do tej pisowskiej akcji „niszczarka” – podsumował.

Fogiel o „ciele Kaczyńskiego w błocie”

W mocnych słowach odpowiedział mu Radosław Fogiel z PiS. – Mamy do czynienia z dzikim pośpiechem do władzy. Ja już to widziałem w 2010 roku w kwietniu. Ciało śp. prezydenta Kaczyńskiego jeszcze nie zostało znalezione w smoleńskim błocie, a oni już ruszali do Pałacu Prezydenckiego, żeby dorwać się i zainstalować tam Komorowskiego. Tak to wyglądało i opowiadał o tym wielokrotnie prezydent Andrzej Duda – mówił.

– Dzisiaj jest ten sam pośpiech. Panowie, jest Konstytucja, którą podobno tak bardzo szanujecie. Ona bardzo jasno mówi, w jakich krokach tworzy się rząd i spokojnie. To jest ucieczka do przodu, bo już zdążyli się pokłócić o rolników, aborcję i różne inne rzeczy. Boją się, że jeszcze chwilę i ci liderzy się pobiją – przekonywał.

