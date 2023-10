Most imienia Krzysztofa Jurgiela. Tak mieszkańcy podziękowali za pomoc europosła

W sobotę 28 października europoseł Krzysztof Jurgiel został uwieczniony przez mieszkańców miejscowości Łaś Toczyłowo w gminie Zawady. Na jego cześć nazwano bowiem most na Narwi. „W sobotę z moją żoną Krysią uczestniczyliśmy w niecodziennej uroczystości” – poinformował dumny polityk na swoim koncie na Facebooku.

„Mieszkańcy, w taki właśnie sposób postanowili podziękować za moje wsparcie w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego w gminie” – wyjaśniał polityk PiS. Jak dodawał, tego samego dnia wspólnie z władzami gminy i mieszkańcami uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi w miejscowości Targonie Wielkie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował za zaproszenie.

Kim jest Krzysztof Jurgiel?

Krzysztof Jurgiel to polityk urodzony w listopadzie 1953 roku w Ogrodnikach w województwie podlaskim. Z wykształcenia inżynier geodeta, ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Po pracy w wyuczonym zawodzie zainteresował się polityką. W 1994 roku został radnym Białegostoku, a następnie prezydentem tego miasta.

Do Sejmu dostał się po raz pierwszy w 1997 roku z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 roku uzyskał mandat już jako poseł PiS. W 2015 roku został powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Beaty Szydło, a następnie utrzymał stanowisko w rządzie Mateusza Morawieckiego. Do dymisji podał się w czerwcu 2018 roku. Do Europarlamentu dostał się w 2019 roku.

Czytaj też:

Odprawią mszę, żeby przeprosić za Halloween. Wojownicy Maryi mają jasny celCzytaj też:

Nietypowy grzyb znaleziony w polskim lesie. Mógłby rosnąć w oceanie