Opozycja decyduje, kto będzie marszałkiem Sejmu. Na stole zaskakujący scenariusz

W szeregach opozycji wciąż toczy się dyskusja, kto ma objąć fotel marszałka Sejmu. W medialnych doniesieniach najczęściej pojawiały się nazwiska Borysa Budki, Włodzimierza Czarzastego i Szymona Hołowni. Jak informuje Wirtualna Polska, po weekendowych rozmowach liderów największe szanse ma Szymon Hołownia, co potwierdzali portalowi przedstawiciele KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. „Nikt z przyszłej koalicji rządowej nie oprotestował tej kandydatury” – czytamy.

Jednak z doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że w grę wchodzi jeszcze jeden scenariusz. Jak donosi dziennik, proponowany przez opozycję skład nowego Prezydium Sejmu, czyli przyszłego marszałka i jego zastępców, może być znany jeszcze w tym tygodniu. Głównymi kandydatami na marszałka mają być Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty, którzy mogliby funkcję pełnić rotacyjnie.

– To może być podobnie jak w Parlamencie Europejskim, gdzie przewodniczący wybierany jest na pół kadencji – powiedział dziennikowi „ważny polityk KO”. Jak czytamy dalej, to istotny sygnał, który oznacza, że KO nie będzie aspirować do tej funkcji, choć miała się na to zgodzić „niechętnie”. – Na pewno przed 13 listopada wszystko będzie ustalone – zapewnił polityk KO.

Donald Tusk ma już skład rządu?

Ostatnie dni upływają pod znakiem spekulacji dotyczących tego, komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu. Pojawiają się też dywagacje na temat personaliów, a do mediów docierały liczne przecieki z grona partii opozycyjnych. W kuluarach opozycja układa skład przyszłego rządu i rozdziela główne stanowiska w parlamencie. Obecnie pewne jest, że kandydatem opozycji na premiera będzie Donald Tusk.

Sobotni wpis Tuskasugeruje, że są znaczne postępy w rozmowach dotyczących kolejnych nazwisk. „Jesteśmy gotowi. Ukradną pewnie jeszcze trochę czasu, ale to wszystko, na co ich stać. Nie zmarnujemy Waszego zwycięstwa” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) lider Koalicji Obywatelskiej.

