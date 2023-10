Nowacka: Twierdzą, że PiS będzie rządził, a nawet nie widać przymiarek. Mega ściema

Przez pierwszych kilka minut wywiadu w Radiu Zet Barbara Nowacka musiała odpowiadać na pytania dotyczące personaliów przyszłego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Choć ponawiała odpowiedź, że nie kwestie osobowe są najważniejsze i zapewniała, że rozmowy na te tematy nie zostały jeszcze przeprowadzone, to Bogdan Rymanowski nie dawał za wygraną.

Nowacka pyta: Co z personaliami przyszłego rządu PiS?

W końcu posłanka zdecydowała się na uwagę pod adresem konkurencji. – Wie pan, zastanawia mnie inna rzecz. Bo państwo nas pytacie, kto kim będzie. A ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek zapytał kogokolwiek z PiS-u na przykład kto będzie innym ministrem, czy wymiany jakieś planują w rządzie... – zaczęła.

– Ale przecież PiS nie będzie rządził – przerwał jej z uśmiechem dziennikarz. – To pan tak uważa. Morawiecki i Duda twierdzą, że PiS będzie rządził. I nawet z ich prawicowych mediów nie widać przymiarek do rządów. Tu widać jaka to jest mega ściema – skontrowała Nowacka.

Nowacka o decyzji Andrzeja Dudy

Liderka Inicjatywy Polskiej została też poproszona o ocenę rozterek prezydenta odnośnie kandydatów na premiera. – Przecież to jest polityka, jakie wahania? Podejmie decyzję najlepszą dla niego i jego obozu politycznego w przyszłości. Jeżeli w interesie obozu politycznego PiS będzie desygnowanie Mateusza Morawieckiego i robienie tego udawania rządu, w który nikt nie wierzy, śmiesznego expose i przegrania, to oni są gotowi to zrobić – mówiła.

– I co więcej, my jesteśmy gotowi poczekać dwa tygodnie, ponieważ to będzie dosyć apetyczne polityczne widowisko: jak będą się ze sobą kłócić i jak Morawiecki będzie szukał kandydatów na ministrów, którzy mają zaraz przegrać – dodawała. Dopytywana o to, czy opozycja zastawiła pułapkę na PiS, zaprzeczyła. – To nie jest pułapka, oni wybrali taki model. Niech prezydent Duda desygnuje Donalda Tuska. Tylko my wiemy z logiki politycznej, że on tego po prostu nie będzie chciał zrobić

