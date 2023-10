Szczerba i Joński rozpoczęli kontrole w ministerstwach. W jednym z nich odnaleźli „kolegę Jarosława Kaczyńskiego”

– Rozpoczynamy wielką kontrolę nagród, premii i tych wszystkich ludzi PiS-u, którzy są zatrudniani bądź siedzą w spółkach i w ministerstwach – poinformował we wtorek na konferencji prasowej poseł KO Dariusz Joński, podkreślając, że kontrole będą przeprowadzane we wszystkich ministerstwach.

Joński i Szczerba zapowiadają kontrole w ministerstwach

Joński razem z Michałem Szczerbą zorganizowali konferencję przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie rozpoczęli cykl kontroli. – Usłyszeliśmy od sygnalistów, że bardzo wielu polityków PiS-u jest ukrywanych w ministerstwach na funkcjach tak zwanych ekspertów, czyli poza konkursem. Otrzymują wynagrodzenie od 1800 zł do prawie 6700 zł. I każda z tych osób może otrzymać do 50 proc. premii co miesiąc – mówił Joński.

– Ku naszemu zdziwieniu również w tej instytucji odkryliśmy, że takim ekspertem jest pan Kazimierz Kujda, agent SB, kolega Jarosława Kaczyńskiego, który trzykrotnie był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezesem Srebrnej, czyli zaufana osoba Kaczyńskiego – poinformował poseł KO.

Z ustaleń polityków wynika, że szef MAP Jacek Sasin ma 19 doradców na stanowiskach eksperckich.

„Jedna wielka przepompownia”

Z kolei Szczerba oświadczył, że w tej chwili trwa „skok na kasę”. – Mam w tej chwili wrażenie, że te wszystkie ministerstwa, te agencje, te fundusze zamieniły się w tej chwili w jedną wielką przepompownię. Tzn. Wyprowadzić jak najwięcej środków publicznych, do organizacji, do mediów PiS-owskich, po to żeby zablokować ręce przyszłym ministrom, którzy mają demokratyczny mandat do tego, żeby dokonywać zmiany zasad finansowania organizacji pozarządowych i instytucji – wyjaśnił polityk.

Według posłów KO „w tej chwili trwa operacja przerzucania środków ze spółek poprzez domy medialne do Telewizji Republika”. – Prawdopodobnie tym miejscem, które wybrał sobie Jarosław Kaczyński, żeby usłużnych pseudodziennikarzy z mediów narodowych przechować, karmić przez lata opozycji jest Telewizja Republika. Obejmujemy monitoringiem poselskim przekazywanie środków do tej stacji – zapowiedział Szczerba.

