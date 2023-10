Adam Giza z TVP rozsyła do mediów list o sobie. Przedstawia się jako „sympatyczny prezenter”

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zapowiadają, że po przejęciu władzy przeprowadzą głębokie zmiany w mediach publicznych. Wśród „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów” KO zapowiedziała „odpolitycznienie i uspołecznienie mediów publicznych”, „likwidację Rady Mediów Narodowych” i „natychmiastowe zatrzymanie finasowania fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne”.

W TVP szykują się zmiany

– Chcę solennie tutaj obiecać, że to się wszystko wkrótce może zmienić, TVP może być rzetelnym medium. Natomiast marka TVP Info i marka „Wiadomości”, dokładnie tak jak marka „Dziennika Telewizyjnego” po 1989 roku zostanie zlikwidowana. Oni obiecywali polskie BBC, a wyszło im Russia Today – mówił kilka dni temu Cezary Tomczyk, komentując wyniki kontroli NIK w telewizji publicznej.

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób nowa władza będzie chciała zreformować TVP. Zapewne posady stracą czołowi prezenterzy, kojarzeni z prorządowym przekazem za czasów PiS. Wygląda jednak na to, że część pracowników już szykuje się się na zmiany. Jak informuje portal Wirtualne Media związany z TVP od lat Adam Giza rozesłał komunikat na swój temat, w którym prezentuje swoją karierę i podkreśla, że nie zajmował się tematami politycznymi.

Pracownik TVP rozsyła komunikat o sobie do mediów

Dziennikarz pracował w TVP Info w programach „Wstaje dzień” i „O tym się mówi”. W czasie pandemii prowadził program „Koronawirus Poradnik”, a następnie „Info Med”. Od czerwca prowadzi „Panoramę” w TVP 2 oraz i przygotowuje materiały do „Wiadomości” TVP1.

Giza wyjaśnia w nim, że jako reporter „Wiadomości” realizował „wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki”. „Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg! Robiłem wszystko aby 2-2,5 mln ludzi mogło się dowiedzieć jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci! Nigdy nie zajmowałem się polityką – chorują wszyscy od liderów PO po zwolenników PIS” – napisał w komunikacie, który dotarł m.in. do Wirtualnych Mediów.

Dalej Giza stawia pytanie, co stanie się z jego programem po wyborach i wymienia swoje osiągnięcia jako dziennikarz zajmujący się tematami medycznymi. „Wydaje się zatem, że trudno szukać bardziej apolitycznego programu na antenach Telewizji Polskiej w minionych latach. Moja popularność oraz główne zadania na antenie TVP nie mają nic wspólnego z polityką” – przekonuje, zapewniając, że w zapraszani byli do niego lekarze, którzy „sympatyzowali z każdą władzą – od lewej do prawej”.

„Sympatyczny prezenter”

W komunikacie Giza przedstawia się też jako „sympatyczny prezenter” i chwali tym, że zdarza się, że ludzie zwracają się do niego „panie doktorze”. „Jaka zatem przyszłość czeka Adama Gizę? Wydaje się, że realizacją misji TVP bez względu na to, kto nią zarządza jest propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia i medycyny” – czytamy na końcu.

Wirtualne Media poinformowały, że zapytały Gizę o to, „co stało za przygotowaniem omawianej publikacji”, ale prezenter przekazał, że. „nie otrzymał zgody od pracodawcy na wypowiadanie się w tym zakresie”.

Były reporter „Wiadomości”: I po co tak kłamać?

Tymczasem były reporter "Wiadomości", a obecnie dziennikarz Onetu Kamil Dziubka zarzucił Gizie kłamstwo i opublikował screeny z programu, który prowadził, gdzie na paskach widać tematy polityczne.

„Pan Adam Giza rozsyła oświadczenie, w którym przekonuje, że jest miły, sympatyczny, a w ogóle to się w TVP tylko zdrowiem zajmował, bo polityką to nie i żeby wszyscy o tym pamiętali... Chłopaku... I po co tak kłamać?”

