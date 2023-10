Pierwszy raz dostał się do Sejmu, odda swoje wynagrodzenie. „Polityka to nie koryto”

Norbert Pietrykowski z Polski 2050 jest posłem debiutantem. To bydgoski przedsiębiorca, współzałożyciel i współwłaściciel sieci laboratoriów analityki medycznej Vitalabo. W kampanii wyborczej przyrzekł, że jeśli dostanie się do Sejmu, to „całe wynagrodzenie poselskie będzie przekazywał na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby w kryzysie psychicznym z regionu”.

Poseł-elekt realizuje przedwyborcze przyrzeczenia. Wiadomo, komu przekaże pensję

Pietrykowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przekonywał, że „danego słowa nie złamie, a do polityki idzie nie dla pieniędzy, tylko chęci dokonania zmiany w Polsce”. Teraz poseł-elekt ujawnia szczegóły swojej zapowiedzi. W pierwszym miesiącu wynagrodzenie przekaże towarzyszeniu, które działa na rzecz rozbrojenia bomby ekologicznej na terenach byłych Zakładów Chemicznych Zachem.

Debiutant w Sejmie nie zdecydował, komu przekaże wynagrodzenie w kolejnym miesiącu. – Warunek jest jeden: to muszą być NGO-sy działające na terenie okręgu bydgoskiego. Wielu chętnych już się zgłosiło – powiedział. Pietrykowski podkreślił, że 9 tys. zł netto nie jest wygórowaną sumą, ale po czterech latach uzbiera się z tego jakiś konkret.

Poseł debiutant co miesiąc zrezygnuje z 9 tys. zł netto. „Polityką powinny zajmować się osoby finansowo stabilne”

Poseł-elekt skomentował, że jeśli wielu trudno byłoby rozstać się z taką kwotą, to „nie powinni zajmować się polityką”. – Uważam, że polityką powinny zajmować się osoby finansowo stabilne. Bliskie mi jest to, co mówił Arystoteles: celem polityki jest wspólne dobro. Przekładając na nasze: polityka to nie koryto. Jeśli potrzeba komuś pieniędzy, niech idzie w biznes. Od małego byłem tego uczony: potrzebujesz kasy? Zarób – podsumował Pietrykowski.

