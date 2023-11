Rzecznik praw dziecka ubolewa nad „wiatrem historii” i ostrzega przed „pseudotęczowymi przebierańcami”

W grudniu tego roku dobiega końca kadencja obecnego rzecznika praw dziecka, wybranego dzięki większości głosów PiS. Następcę Mikołaja Pawlaka wskaże już nowy Sejm.

RPD ostrzega przez „kolorowymi przebierańcami”

„Gdy ze szkół znikną krzyże, a kolorowi przebierańcy zaczną nauczać o fałszywych i zwodniczych ideach wolności, musimy sami, we własnych domach, zadbać o to, by nasze dzieci poznały granice dobra i zła. Od tego bowiem zależy ich bezpieczna przyszłość…” – napisał Pawlak w portalu społecznościowym X, zapowiadając swój felieton opublikowany na łamach katolickiego portalu niedziela.pl.

Rzecznik praw dziecka przekonuje w tekście, że „wiatr historii zaczął właśnie wywiewać prawdziwych ratowników i pozwala ich miejsce zajmować pseudotęczowym przebierańcom, którzy swoje hasła zaczną wkrótce wprowadzać w życie”. „Na plaże wolności wylegną miliony młodych, którym ani w szkołach, ani w domu nie wyznaczono granic i nie wskazano, gdzie zaczyna się robić niebezpiecznie” – alarmuje.

Według niego „gdy nad szkolnymi tablicami zamiast krzyży powszechnie zadomowią się pseudotęczowe kolorowe szmaty, a w niektórych dzielnicach miast – półksiężyce, będziemy żyć w świecie, w którym będą rządzić pokolenia wychowane bez wartości i zasad, nieznające granic i nieumiejące walczyć ze złem”. „Sami sobie ściągnęliśmy na głowę huragan, który zmieni nasze spokojne dotąd wody nad plażami w niebezpieczne otchłanie i sztorm w moralności” – przestrzega.

Burza w mediach społecznościowych

Wpis Pawlaka spotkał się z ostrymi reakcjami w mediach społecznościowych. „Dzień, w którym ten pan skonczy być RPD i przestanie kompromitować ten urząd będzie prawdziwym Dniem Dziecka. Już niedługo!” – skomentowała Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

„Gdy ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka zniknie przebieraniec, a jego miejsce zajmie kompetentna osoba akceptująca i szanujaca każde dziecko, dbająca o jego prawa i reagujaca na przemoc, będziemy mogli zapomnieć, że naszym dzieciom przytrafił się Mikołaj Pawlak” – napisała z kolei Dorota Łoboda, która wywalczyła mandat poselski z list KO.

Z kolei prezeska Fundacji „Przestrzeń dla edukacji” Iga Kazimierczyk stwierdziła, że RPD „jest bardziej zainteresowany walką z urojonym wrogiem i hodowaniem fobii, niż tychże dzieci ochroną”.

