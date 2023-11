Co rząd powinien zrobić po wyborach? Sondaż pokazuje dwa dominujące cele

W połowie czasu od ogłoszenia wyniku wyborów, do pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, nadal nie wiadomo, kto zostanie powołany do stworzenia nowego rządu – Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk. Niemal pewnym jest jednak, że ostatecznie to na stronę opozycji przejdzie władza.

Wszystkie trzy komitety, które wspólnie stworzyć mają rządzącą koalicję – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica – złożyła przed wyborami dziesiątki, o ile nie setki obietnic. W przypadku tego pierwszego było to nawet dokładnie „100 konkretów na pierwsze 100 dni”. RMF FM i „Dziennik Gazeta Prawna” zapytały, który z tematów jest najbardziej „palący” dla obywateli.

„Babciowe” ważniejsze od „kredytu 0 proc”., ale poniżej kwoty wolnej od podatku

Najmniejsza część respondentów, poza tymi wybierającymi wariant „inne” bądź „nie wiem”, wskazała „kredyt 0 proc”.. Projekt mający na celu wsparcie młodych w zakupie pierwsze mieszkania zapewniając pokrycie przez państwo części odsetek od pożyczki wybrało 8,6 proc. badanych.

Nieco ponad dwa razy więcej osób uznało za najpilniejszą zmianę tę dotyczącą powrotu do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – 19,1 proc. badanych. Tzw. „babciowe”, czyli miesięczne świadczenie 1500 zł dla pracujących mam do 3. roku życia dziecka wybrało 25,4 proc. respondentów.

Tuż za podium znalazły się także zmiany w prawie podatkowych. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł jako najpilniejszą zmianę wybrało 30,5 proc. osób.

KPO i reforma wymiaru sprawiedliwości na zdecydowanym czele

Pierwszą trójkę najpilniejszych rzeczy otworzyła aborcja i jej legalizacja do 12. tygodnia ciąży. Opcję tę zaznaczyło 32,7 proc. Drugie miejsce zajęła, ze znaczną dominacją nad poprzednikiem, reforma wymiaru sprawiedliwości. Jego uporządkowanie jako najpilniejsze uznało 57,2 proc. badanych.

Pierwsze miejsce wśród rzeczy, których wymagają wyborcy od nowej władzy zaraz po jej przejęciu, jest odblokowanie środków z KPO. Na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zagłosowało 62,6 proc. respondentów.

