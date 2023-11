Słowa gen. Załużnego odbiły się szerokim echem. Wypowiedź mogła mieć konkretny cel

Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny udzielił wywiadu brytyjskiemu tygodnikowi „The Economist”. Ukraiński wojskowy w zaskakująco szczery sposób wypowiedział się na temat trwających walk z Rosjanami.

Głośny wywiad gen. Załużnego

Gen. Załużny oświadczył, że wojna z Rosją wkracza w nowy etap – „wojnę pozycyjną, obejmującą walkę statyczną i wyniszczającą”, która może przynieść korzyści Moskwie i pozwolić jej odbudować swoją siłę militarną. Jego zdaniem na froncie doszło do impasu, i żadna ze stron nie może go przełamać, bo jest wyposażona technologicznie na tym samym poziomie.

Ukraiński dowódca przyznał, że mylił się, licząc na to, że wykrwawianie się armii rosyjskiej skłoni Kreml do wstrzymania walk. – To był mój błąd. Rosja straciła co najmniej 150 tys. żołnierzy. W każdym innym kraju taka liczba ofiar zatrzymałyby wojnę – zaznaczył.

„Ukraińska Prawda” zwraca uwagę, że wypowiedzi Załużnego odbiły się szerokim echem, ale nie zareagował na nie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie poruszył tego tematu w czwartek, w swoim codziennym, wieczornym wystąpieniu. W tym samym przemówieniu poinformował, że „Rosja stopniowo traci kontrolę nad Morzem Czarnym i wycofuje się do wschodniej części obszaru wodnego”.

Celem „wywarcie wpływu” na Amerykanów?

Według „Politico” wypowiedzi Załużnego „podgrzały i tak już intensywną debatę w Kongresie USA na temat tego, czy wysyłać więcej broni do Ukrainy”. „Niektórzy ustawodawcy, a mianowicie senaccy republikanie, twierdzą, że gen. Wałerij Załużny pomógł im blokować dalszą pomoc dla Kijowa” – czytamy.

Senat prawdopodobnie zatwierdzi jednak pomoc dla Ukrainy. „Wydaje się, że wypowiedź Załużnego miała na celu wywarcie wpływu na debatę w amerykańskim Kongresie. Generał, podobnie jak ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, desperacko potrzebuje bardziej zaawansowanych myśliwców, dronów, pocisków rakietowych dłuższego zasięgu i artylerii, aby przebić się przez rosyjskie linie” – wskazało „Politico”.



Czytaj też:

Tak upada morale ukraińskich żołnierzy na froncie. Trzy główne powody

Czytaj też:

Kijów przekreśla swoje szanse? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Zełenski musi zmienić strategię