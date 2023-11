Jarosław Kaczyński zniknął? „Dziękuję za ten niepokój”

– Dziękuję za ten niepokój. Pospieszę z tą informacją do Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko jest w absolutnym porządku. Dobrze państwo wiedzą, że my też musimy wyciągnąć wnioski. Różne decyzje już zapadają, dlatego, że wygraliśmy, ale nie mamy samodzielnej większości. Staramy się pozyskiwać ową większość – powiedziała Anna Zalewska pytana na antenie TVN24 o to, dlaczego Jarosław Kaczyński zniknął z przestrzeni publicznej.

Europosłanka przekazała, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jest „bezwzględnie zajęty analizą”. – Zastanawia się nad tym, co za tydzień, za miesiąc, ale również i za trzy, bo wybory samorządowe, ale również i za osiem, bo będą wybory do europarlamentu – zdradziła. Andrzej Morozowski odparł, że cieszy go dobra forma prezesa PiS.

Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Anna Zalewska uspokaja

Być może Jarosław Kaczyński zabierze głos w poniedziałek. Na ten dzień zapowiedziano bowiem „zapoznawcze” spotkanie wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Będzie ono miało nieformalny charakter. – W najbliższy poniedziałek o godzinie 16.00 w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie wszystkich parlamentarzystów wybranych z list PiS w mijających wyborach parlamentarnych – poinformował Rafał Bochenek.

Od wyborów parlamentarnych w Polsce minęły niemal trzy tygodnie. Obecnie trwają spotkania dotychczasowej opozycji, których efektem ma być podpisanie umowy koalicyjnej. Miała być ona gotowa w ubiegłym tygodniu, jednak politycy potrzebują jeszcze kilku dni.

Po zakończeniu rozmów z komitetami wyborczymi, prezydent przekazał, że zaproponowanym mu przez Prawo i Sprawiedliwość na nowego premiera pozostaje Mateusz Morawiecki. Natomiast politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy poparli przekazanie misji utworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi. Wiadomo, że 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji.

