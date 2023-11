Polityk PSL pokazał na antenie ważny dokument. „Przerwie festiwal podszeptów”

W sobotę w Tarnowie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kilka godzin później poseł PSL Krzysztof Hetman był gościem „Faktów po faktach”. – Chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ mam dla państwa niespodziankę – ogłosił. – Dwie godziny temu została podjęta uchwała tego najważniejszego ciała statutowego, która mówi o zawarciu koalicji rządowej (...) z naszymi prodemokratycznymi partnerami – poinformował.

Hetman na dowód pokazał dokument i oświadczył, że koalicjanci rozmawiają w tej chwili „przede wszystkim o programie”. – Na tym jesteśmy skupieni, a nasi liderzy są skupieni na tym, aby podzielić obszary odpowiedzialności, które poszczególne partie, koalicje wyborcze wezmą w tym nowym rządzie – podkreśli. Jak dodał, ma również nadzieję, że przyjęta przez Radę Naczelną PSL uchwała „przerwie festiwal różnego rodzaju podszeptów, nieprawdziwych informacji i zwykłych kłamstw, jakie podrzucają w przestrzeń publiczną, a także mediom przedstawiciele PiS-u”.

Sekretarz generalny PO: Część programowa umowy jest już skończona

Również sekretarz generalny PO potwierdzał, że część programowa umowy została ukończona. - Już ostatnie polerowanie zachodzi, a potem będą kwestie dotyczące tego, kto będzie w tym rządzie za co odpowiadał, ale to już będzie odpowiedzialność liderów i pana premiera Donalda Tuska, ale mogę powiedzieć, że tutaj nie będzie żadnych problemów – przekazał. – My się dogadamy, to będzie bardzo dobry rząd, który przywróci demokrację – dodawał.

Polityk stwierdził również, że rozmowy rozpoczęły się od „kwestii merytorycznych”, ponieważ „przez ostatnie osiem lat mieliśmy do czynienia z władzą, która rozmawia tylko i wyłącznie kto, gdzie będzie, jakie stanowiska zajmie”.

