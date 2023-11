Rzecznik PSL o ofercie od PiS. „Nie wybieramy się na randkę z wampirem”

Prezydent Andrzej Duda powierzył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jako liderowi zwycięskiego ugrupowania misję sformowania rządu.

PiS oferuje liderowi PSL tekę premiera

Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie samodzielnie rządzić. W nowym Sejmie będzie mieć 194 posłów, a minimalna większość wynosi 231 posłów. Jeśli PiS nie chce utracić władzy, musi zawiązać koalicję. Jako potencjalny koalicjant jest wskazywane Polskie Stronnictwo Ludowe.

Morawiecki przyznał otwarcie, że w zamian za powstanie sojuszu PiS-PSL jest nawet gotów odstąpić stanowisko premiera Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Jednak lider ludowców dał jasno do zrozumienia, że nie przyjmie oferowanego stanowiska.

Motyka: PiS wielokrotnie mówił o eliminacji nas

Utworzenie wspólnego rządu PiS i PSL wykluczył także rzecznik prasowy ludowców Miłosz Motyka. Zaznaczył, że Trzecia Droga – czyli koalicyjny komitet wyborczy PSL i Polski 2050 – szedł do wyborów parlamentarnych z hasłem „Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS”.

– Nie da się realizować programu PSL z PiS-em, który wielokrotnie mówił o eliminacji nas z polskiej sceny politycznej. Nie były to słowa na wyrost. Oni to wdrażali, mówili wprost najgorsze rzeczy. Od poziomu gminy do poziomu kraju. Wycinali nas z Prezydium Sejmu czy też nie gwarantując przewodniczenia żadnej komisji w Sejmie. Pierwszy raz była taka sytuacja – tłumaczył Motyka w programie „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus.

Motyka wspomina los dawnych koalicjantów PiS

Rzecznik ludowców także zwrócił uwagę, że trzy ugrupowania, które w przeszłości współrządziły z PiS, odeszły w polityczny niebyt. Zdaniem Motyki, taki los może wkrótce spotkać także Suwerenną Polskę.

– Trzeba sobie powiedzieć wprost: można współpracować programowo z wieloma partiami politycznymi (...).Muszą się wyzbyć tej chęci eliminacji wszystkich swoich potencjalnych współpracowników. Bo ja pamiętam, jak skończyła Liga Polska Rodzin, Samoobrona, jak skończyła partia Jarosława Gowina i jak za chwilę może skończyć partia pana Ziobry. My się nie wybieramy na randkę z wampirem – uzupełnił Motyka.

