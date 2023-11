Paweł Kukiz o PiS: Jeśli będą wymagali „cyrografu”, nie wejdę do klubu

– W nowej kadencji upomnę się o niespełnione obietnice. PSL a niegdyś PO wpisały do postulatów wyborczych zmianę ordynacji. Dziś, na mocy mojej umowy z PiS, wprowadzenie tej zmiany widnieje w ich programie. Zarówno jedni, jak i drudzy domagali się też zniesienia immunitetów. Więc będę do skutku apelował z mównicy: macie większość konstytucyjną, więc znieśmy wreszcie wszystkim immunitety – Kamińskiemu, Grodzkiemu, Tuskowi czy Kukizowi – mówi „Wprost” poseł Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 stawia też warunek PiS: – Jeśli będą wymagać ode mnie podpisania „cyrografu” na głosowania – w myśl dyscypliny partyjnej – to do ich klubu nie wejdę.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Andrzej Duda ugrał coś wytypowaniem Marka Sawickiego z PSL na marszałka seniora Sejmu? Był pan rozczarowany decyzją prezydenta? Paweł Kukiz: A dlaczego miałbym być? Peeselowcy zaszli panu kiedyś za skórę, a wasza współpraca – w ramach klubu Koalicja Polska – z hukiem się rozpadła. Odraza wciąż jest? Nie rozpadła, tylko zostaliśmy z niej przez PSL wyrzuceni. Stare dzieje, w polityce przestałem być romantykiem, który by takie zdarzenia rozpamiętywał. W ogóle o tym nie myślałem, oglądając orędzie prezydenta. Marek Sawicki jest przedstawicielem konserwatywnej grupy w PSL, w rodzinie miał nawet żołnierzy wyklętych (krewni polityka – dziadek Wacław i ojciec Stanisław byli żołnierzami NSZ – red.). Po drugie, Andrzej Duda wziął pod uwagę jego staż i doświadczenie parlamentarne. Po trzecie – puszcza oko do ludowców? Interes polityczny na pewno też w tym jest. Choć w tej chwili nie ma raczej mowy o żadnej koalicji PiS z PSL, przyszłościowo taki wariant pewnie jest rozpatrywany. Wyobraża pan sobie współpracę np. z Donaldem Tuskiem czy Kosiniakiem-Kamyszem?