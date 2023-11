Xi Jinping spotka się z Joe Bidenem? Do rozmów ma dojść w San Francisco

Japońska agencja prasowa Kyodo poinformowała, że Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły porozumienie w sprawie organizacji spotkania pomiędzy Joe Bidenem i Xi Jinpingiem. Ma ono odbyć się 15 listopada w ramach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w San Francisco.

Xi Jinping ma spotkać się z Joe Bidenem

Agencja Kyodo poinformowała o spotkaniu powołując się na informacje pochodzące od wyższego ranga amerykańskiego urzędnika. „Urzędnik, który wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości, przekazał, że Stany Zjednoczone i Chiny prowadzą ostatnie przygotowania do spotkania Bidena z Xi, które odbędzie się na marginesie spotkania przywódców forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC)” – czytamy w depeszy.

Pytany o spotkanie rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin użył w środę podczas regularnej konferencji prasowej enigmatycznego stwierdzenia, mówiąc: "droga do San Francisco ani nie będzie łatwa, ani nie możemy pozostawić jej autopilotowi".

Jeśli dwustronny szczyt dojdzie do skutku, to będzie to pierwsze spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin od listopada zeszłego roku, kiedy to Joe Biden i Xi rozmawiali ze sobą podczas szczytu Grupy G20 na Bali. Wtedy zapowiedziano chęć unormowania stosunków pomiędzy państwami. Xi Jinping ostatni raz w USA był w 2017 roku.

Niełatwa sytuacja w relacjach USA – Chiny

Jednak od czasu zeszłorocznego spotkania, stosunki między Chinami i USA stały się jeszcze bardziej napięte. Doszło m.in. do nałożenia wzajemnych ograniczeń handlowych, zestrzelenia chińskiego balonu szpiegowskiego lecącego nad terytorium USA, a także oskarżeń o ingerowanie USA w sprawy w regionie Pacyfiku i na Morzu Południowochińskim, w tym o kwestie Tajwanu.

Oba kraje różni także stosunek do trwającej inwazji Rosji na Ukrainę i konfliktu na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraaelem i Hamasem.

