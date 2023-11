Szokujące słowa pod adresem Zełenskiego. Rywal Trumpa nazwał go „nazistą”

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie 2024 r. Wszystko wskazuje na to, że zmierzą się w nich urzędujący prezydent Joe Biden oraz jego poprzednik Donald Trump.

Trump jest pewien, że to on otrzyma nominację

Co ciekawe, Trump cieszy się zdecydowanie największym poparciem wśród wyborców Partii Republikańskiej. Notowań byłego prezydenta nie zrujnowały prowadzone przeciwko niemu cztery postępowania karne.

W ubiegłą środę, 8 listopada, odbyła się debata z udziałem republikańskich polityków, którzy ubiegający się o nominację swojej partii w wyborach prezydenckich. Trump konsekwentnie nie bierze udziału w tego rodzaju wydarzeniach, gdyż jest przekonany, że to właśnie on otrzyma nominację.

Ramaswamy: Ukraina nie jest wzorem demokracji

Uczestnicy debaty zostali zapytani m.in. o swój stosunek do dalszego wspierania Ukrainy przez Stany Zjednoczone. Udzielając odpowiedzi na to pytanie 38-letni przedsiębiorca Vivek Ramaswamy w ostrych słowach skrytykował prezydenta Wołodmyra Zełenskiego.

Ramaswamy określił przywódcę Ukrainy mianem „komika w bojówkach” oraz „nazisty”. Tłumaczył, że „całkowicie nie przekonały go” prośby Zełenskiego o kolejne dostawy uzbrojenia. Dodał, że taką postawę ma prezentować coraz większa liczba republikańskich polityków.

– Ukraina nie jest wzorem demokracji. To kraj, który zdelegalizował 11 partii opozycyjnych. Skonsolidował wszystkie media w jedną państwową telewizję. To nie jest demokratyczne. Zagroził, że nie zorganizuje wyborów w tym roku, chyba że Stany Zjednoczone przekażą więcej pieniędzy (...) Niektórzy postrzegają to jako swego rodzaju walkę dobra ze złem. Nie kupuję tego – powiedział Ramaswamy.

