Korwin-Mikke chce założyć nową partię. Przekazał „instrukcję” swoim zwolennikom

Po wyborach sąd partyjny usunął Janusza Korwina-Mikkego z Rady Liderów Konfederacji i zawiesił go w prawach członka partii. Polityk dostał też zakaz publicznego wypowiadania się. Następnie lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen poinformował, że Korwin-Mikke nie będzie już kandydował z list ugrupowania w kolejnych wyborach.

„Korwin-Mikke jest legendą, człowiekiem absolutnie wybitnym, który dla przyszłych pokoleń będzie ojcem idei wolnościowej w Polsce. Z olbrzymim bólem serca muszę jednak stwierdzić, że obecnie jego działalność tej idei nie pomaga” – oświadczył Mentzen, dodając że „nie zamierza on wyciągnąć żadnych wniosków z ubiegłej kampanii” i „co więcej, zamierza kontynuować swój obecny kurs z nawet większą determinacją”.

Odezwa Janusza Korwina-Mikkego

Z ostatniego wpisu Korwina-Mikkego w mediach społecznościowych wynika, że rozważa on utworzenie nowej partii. Polityk skierował odezwę do swoich „drogich sympatyczek” i „szanownych sympatyków”, w której oświadczył, że „dostaje zewsząd, w proporcji 3:1, wezwania, by (założyć nową partię)/(walczyć o zasady w ramach Nowej Nadziei)”.

Korwin-Mikke przekazał, że „przez kilka dni badał nastroje” w Nowej Nadziei, a w środę był na spotkaniu z „Młodzieżą dla Wolności”, a „obecnie rozgląda się, jakie poparcie byłoby poza Partią”. „13.go zaprzysiężony zostaje nowy skład Sejmu, przestaję być posłem NN i KONFEDERACJI – i będę miał formalnie rozwiązane ręce” – napisał. „Proszę więc o odpowiedź: kto byłby chętny wstąpić do mojej nowej partii (ze znanym wszystkim programem)? Nie – tu nie chodzi o kliknięcie ZA lub PRZECIW. To można zrobić bez żadnej odpowiedzialności. Ja pytam poważnie” – oświadczył.

Polityk zamieścił też „prostą instrukcję, będącą zobowiązaniem do wstąpienia do nowej partii (pod warunkiem, że zostanie ona założona)”. „Nakierowana jest na ludzi, którzy nie byli w żadnej partii politycznej – ale, oczywiście, mogą się też zgłaszać aktualni i byli członkowie NN, KNP, UPR i ew. innych partyj politycznych” – wyjaśnił.

twitter

„Poparcie musiałoby być naprawdę masowe”...

Korwin-Mikke zastrzegł, że „poparcie musiałoby być naprawdę masowe by nowa partia wzięła udział w najbliższych wyborach samorządowych”. „Zakładam na razie start w wyborach do PE i Sejmu (uwaga: mogą być przyśpieszone!). Osoby poniżej 18.go roku życia będą automatycznie kierowane do młodzieżówki” – napisał.

Następnie wyjaśnił, że „jeśli ktoś poważnie, a poważne są działania poparte pieniędzmi, popiera założenie przez niego nowej partii”, to powinien „przemyśleć sprawę” i wysłać „warunkowe zgłoszenie do tej partii” na podany przez niego adres mailowy.

Czytaj też:

Konfederacji grozi rozłam? Korwin-Mikke i Braun mogą założyć własną partięCzytaj też:

Korwin-Mikke analizuje straty Konfederacji. Mówi o „ogromnym wysiłku”