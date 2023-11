Atak w centrum Madrytu. Były europoseł został postrzelony w twarz

Strzały padły około godziny 13.30 czasu lokalnego. Alejo Vidal Quadras Roca został zaatakowany w pobliżu swojego domu, przed kościołem, gdzie wcześniej uczestniczył w nabożeństwie.

Hiszpański polityk postrzelony w centrum Madrytu

Według hiszpańskiej państwowej agencji informacyjnej EFE napastnik uciekł z miejsca zdarzenia na motocyklu w czarnym kasku. Nie wiadomo, jaki był motyw sprawcy. Associated Press zaznacza, że na tym etapie nie ma doniesień o tym, że atak mógł mieć podłoże polityczne.

Polityk trafił do madryckiego szpital Gregorio Maranon. Cztery godziny po strzelaninie lekarze poinformowali, że były europoseł ma złamaną kość szczęki i przejdzie operację. Zaznaczono jednak, że jego stan jest stabilny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wieloletni europoseł

78-letni Alejo Vidal Quadras Roca przez wiele lat należał do hiszpańskiej konserwatywnej Partii Ludowej. Był też jej regionalnym przywódcą w Katalonii. To z jej ramienia w latach 1999-2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim, a od 2009 do 2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był też członkiem delegacji do byłych republik radzieckich – Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Po trzech dekadach odszedł jednak z Partii Ludowej. Następnie był zaangażowany w powstanie skrajnie pracowiciej partii Vox. Opuścił ją jednak, gdy w 2014 roku nie udało mu się ponownie zdobyć mandatu europosła. Od kilku lat Alejo Vidal Quadras Roca nie angażował się czynnie w politykę, ale występował publicznie w roli komentatora.

Politycy reagują

Na strzelaninę zareagowali hiszpańscy politycy. – Dzięki Bogu wygląda na to, że Alejo Vidal-Quadrasowi Roce nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział lider partii Vox Santiago Abascal, cytowany przez agencję Associated Press.

Wsparcie dla polityka przekazał też za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Czytaj też:

Koniec politycznego impasu w Hiszpanii. Osiągnięto kontrowersyjne porozumienieCzytaj też:

Szturm na siedzibę partii rządzącej w Hiszpanii. Policja użyła gazu