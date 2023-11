Donald Tusk z przemówieniem z okazji Święta Niepodległości: My, Naród

Z okazji Święta Niepodległości Donald Tusk opublikował w portalu X (dawny Twitter) specjalne przesłanie do narodu, które zatytułował „My, Naród”. Samym tytułem Tusk nawiązał do słynnego przemówienia Lecha Wałęsy w amerykańskim Kongresie w listopadzie 1989 roku.

Tusk mocno w Święto Niepodległości. Mówił o złodziejstwie, nieprawości i świętokradztwie

Samo przemówienie przewodniczący Platformy Obywatelskiej wskazywany przez koalicje obecnych partii opozycyjnych na nowego premiera zaczął od zacytowania gen. Andersa.

– „Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski”. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo i nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić – mówi Tusk na nagraniu.

Lider PO wskazuje, że „jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi”.

– Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo – ocenił. – Dziś nasz naród świętuje niepodległość. Cały naród, cała Polska. Dziś różnice, które są prawem wolności, schodzą na dalszy plan. Bo dziś, 11 listopada, mówimy: my, naród, jesteśmy jednością. My, wielki naród polski, świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Moi drodzy, świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce – dodał Tusk na koniec nagrania.

Narodowe Święto Niepodległości. Uroczyste obchody, imprezy kulturalne

11 listopada 2023 r. Polska obchodzi 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia odbywają się oficjalne obchody z udziałem władz państwowych, ale i wiele innych wydarzeń mających na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

W południe tradycyjnie odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w której udział weźmie m.in. prezydent Andrzej Duda z Małżonką i premier Mateusz Morawiecki.

Świętu towarzyszą także liczne imprezy kulturalne o mniej formalnym charakterze. W godz. 14.00-20.00 w Warszawie odbędzie się „Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu”, na odcinku Nowy Świat-Trębacka. Biuro Niepodległa zaprosiło na scenę znanych polskich artystów reprezentujących różne pokolenia. Wystąpią: duet Karaś/Rogucki, Sara James, Baranovski oraz Kamil Bednarek. Scena Muzyczna znajdzie się na Dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. Start o godzinie 14:00.

11 listopada w Kościele Wizytek odbędą się także koncerty muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Il Tempo – koncerty startują o 14:00, 15:40 i 17:30 i potrwają około 40 minut.

Jak co roku narodowe święto zostanie także uczczone na sportowo. Punktualnie o godzinie 11:11 wystartuje 33. Bieg Niepodległości. Przez kilka godzin zamknięte będą ulice: aleja Jana Pawła II, T. Chałubińskiego i Aleja Niepodległości od ronda zgrupowania AK „Radosław” do Rakowieckiej.

Kolejną dużą imprezą zaplanowaną na ten dzień będzie coroczny Marsz Niepodległości, który wystartuje o 14:00 z Ronda Dmowskiego.

