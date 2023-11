UE postawi Polsce ultimatum? „To może nas mocno zaboleć”

Czy 2024 rok będzie trudny dla nowej ekipy rządzącej? „Wprost” zapytał o to znanego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. – To czas nieciekawy i arcytrudny dla całego świata. Jeśli chodzi o Polskę, Tusk i jego ekipa będą mieli sporo kwestii do rozwiązania. Na pierwszy plan wysuną się decyzje unijne. Mam przed oczyma Unię, która drastycznie coś zmienia, mam na myśli zasady gry, rzeczy, które były od dawna ustalone przez państwa. Nie tylko Polska, ale inne kraje staną przed ogromnym dylematem – uważa Jackowski.

Jasnowidz dopytywany o to, czy wyjdziemy z tej sytuacji obronną ręką, stwierdził, że „niekoniecznie”.