Sawicki o dymisji Morawieckiego: Już teraz mogę to powiedzieć

Jako marszałek senior Marek Sawicki z PSL otworzy pierwszą w X kadencji sesję parlamentu. W związku z tym usłyszał kilka pytań odnośnie swojej roli. Przyznał, że odczuwa lekką tremę, a swoje wystąpienie odczyta z kartki. Odniesie się w nim m.in. do tego, czego jego zdaniem „oczekuje suweren”, czyli „odbudowy wspólnoty”.

Sawicki: Morawiecki dymisję będzie składał na moje ręce

Sawicki potwierdził, że pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się „punktualnie w samo południe”. – Już mogę to powiedzieć – Mateusz Morawiecki powiedział, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie nowego marszałka – ogłosił. – Premier wyjdzie na trybunę sejmowa i powie parę słów – dodawał. – Jak wybierzemy marszałków, to moja praca się kończy i znów zostanę szarym posłem – dodawał.

Marszałek senior skomentował też głosy, mówiące o blokowaniu kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. – Chcę wyraźnie podkreślić, ze w Polsce obowiązuje konstytucja, jest domniemanie niewinności. Pani marszałek Witek nie ma takiego skazania. Źle byłoby, gdybyśmy zaczynali jubileuszową kadencję, a poszczególne kluby wyznaczały innym kandydatów. Każdy klub bierze odpowiedzialność za kandydata – podkreślał Sawicki.

Poseł ludowców wypowiedział się też na temat wicemarszałka Konfederacji. – Osobiście jestem za tym, żeby każdy klub z parlamentu miał wicemarszałka. Nic się nie stanie, jak będzie jeden więcej, budżet się nie zawali – zwracał uwagę. – Bywało w Sejmie już wiele takich przypadków, gdy jedne kluby blokowały wybór marszałków innym klubom – przypomniał. Jego zdaniem wynikały z tego „niepotrzebne zadry, wendetty, uszczypliwości” na kolejne kadencje.

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji

Pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie miał uroczysty charakter. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Prezydent RP oraz Marszałek Senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

W czasie obrad w Sejmie mają być obecni przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów oraz związków wyznaniowych.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji o godzinie 12:00 otworzy marszałek senior Marek Sawicki. Następnie Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego uroczyście odegra polski hymn.

Kolejnym punktem pierwszego posiedzenia jest orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Orędzie zostanie wygłoszone, ono jest zgłoszone do jutrzejszego porządku obrad pierwszego posiedzenia Sejmu i pan prezydent wystąpi ze stosownym wystąpieniem, skierowanym do parlamentarzystów, skierowanym do Polaków – potwierdził w niedzielę na antenie TVP Info zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Po prezydencie swoje przemówienie wygłosi marszałek senior Marek Sawicki.

