Ziobro pisze o siewcach nienawiści. „Tusk ogłasza zemstę”

„Prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien być wyeliminowany. Dzieli Polaków na dobrych i złych, sieje nienawiść wśród ludzi, dąży do władzy, łamiąc wszystkie zasady” – to napisał członek PO Ryszard Cyba w liście, który miał ze sobą, gdy mordował działacza PiS. Teraz znów Donald Tusk ogłasza zemstę. Siewca nienawiści żąda kolejnych ofiar?” – napisał minister sprawiedliwości.

Zabójstwo Marka Rosiaka. Ziobro wraca do sprawy

Nawiązał tym samym do zamordowania działacza PiS w 2010 r. 13 lat temu Ryszard Cyba wtargnął do siedziby PiS w centrum Łodzi. Zastrzelił wtedy z pistoletu Marka Rosiaka i ciężko ranił Pawła Kowalskiego, zadając mu ciosy nożem. Cyba był członkiem PO od kwietnia 2004 roku do stycznia 2006 roku. Został wykreślony z listy członków partii z powodu nieaktywności i nieopłacania składek.

Wcześniej lider PO zamieścił na portalu X dotyczący rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej. „Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku” – napisał krótko.

O rozliczeniu polityków PiS jest mowa w umowie koalicyjnej. Zapowiedziano w niej m.in. powołanie szeregu komisji śledczych.

W ubiegłym tygodniu RMF FM informowało, że nowa koalicja rządząca będzie chciała postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do złożenia wniosku w tej sprawie wystarczą podpisy 115 posłów. Decyzja Sejmu może zapaść bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nowa koalicja (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica) będzie dysponować taką większością.

W poniedziałek 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Dopiero od tego momentu zaczną biec kadencje Sejmu i Senatu, których skład wybraliśmy w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu Koalicja Obywatelska może złożyć projekt uchwały w sprawie legalności wyboru trzech sędziów TK – dowiedział się Polsat News.

