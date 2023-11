Rada Krajowa PO podjęła kluczową decyzję. „Przyjęliśmy tę uchwałę przez aklamację”

W piątek liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Z kolei w poniedziałek rano, przed pierwszym posiedzeniem Sejmu X kadencji, odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której przyjęta została uchwała o utworzeniu koalicji rządowej.

Rada Krajowa PO przyjęła uchwałę o utworzeniu koalicji rządowej

„Działając na podstawie paragrafu 62c statutu Platformy Obywatelskiej stanowi się, co następuje: zatwierdza się utworzenie koalicji rządowej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga – Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Nowa Lewica” – brzmi treść uchwały.



– Możemy uznać, że przyjęliśmy tę uchwałę przez aklamację. To historyczny moment – ogłosił sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński – Teraz panie premierze, wszystko w pana rękach – dodał, zwracając się do Donalda Tuska.

Donald Tusk: Doczekaliśmy się tego dnia

Zanim odbyło się głosowanie, Donald Tusk wygłosił przemówienie. – Doczekaliśmy się tego dnia. Osiem lat czekaliśmy na tę chwilę. Nie tylko my, ale miliony Polek i Polaków, na ten dzień, kiedy będzie można znowu ze spokojem i z ufnością oglądać obrady Sejmu, obserwować działania wybranej demokratycznie władzy. To moment szczególny – podkreślał lider Platformy.

Tusk zwracał uwagę, że „nie ma miejsca na kompromis ze złem”. – Nie ma miejsca na kompromis z ludźmi, którzy łamią zasady. Będziemy budowali kompromis tak jak zbudowaliśmy mądry i jakby szybko to osiągnęliśmy, kompromis który scementował różne partie na rzecz tej przyszłej koalicji – mówił.

„Jarosławie Kaczyński, kończy się epoka terroru politycznego”

– Jarosław Kaczyński, schodząc ze sceny politycznej po tych wyborach, kilkadziesiąt godzin temu powiedział, że w Polsce zapanuje terror i będzie ona zatruwana, cytat mniej więcej dosłowny. Jarosławie Kaczyński, kończy się epoka terroru politycznego i trucizny w życiu politycznym, bo przegrałeś – oświadczył przewodniczący PO.

W trakcie swojego wystąpienia Tusk odniósł się też do sporu, który rozgorzał wokół kandydatki PiS na wicemarszałkinię Sejmu. – Jeśli potwierdzi się to, że kandydować będzie marszałek Witek, to będzie właśnie ta pierwsza próba, ten pierwszy test dla wszystkich demokratów, którzy obejmą dzisiaj mandaty – oświadczył.

