Poznaliśmy nowy układ miejsc na sali plenarnej Sejmu. Kaczyński całkiem blisko Tuska

Lewica zajmie skrajne miejsca po lewej, PiS skrajne po prawej. W środku usiądą posłowie Trzeciej Drogi i Konfederacji, a na lewo od nich swój duży sektor zajmie Koalicja Obywatelska. W ten sposób rozmieszczone zostaną siły poszczególnych ugrupowań w Sejmie X kadencji.

Hołownia bliżej KO niż ludowcy

Oznacza to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą siedzieć tuż przy ławach rządowych. Jarosław Kaczyński znajdzie się więc bardzo blisko Donalda Tuska. Polityczni oponenci będą musieli zmusić się do przebywania w sąsiedztwie największego rywala.

Jak wynika z udostępnionej przez Sejm RP mapy, najbliżej środka usiądą politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni będą bliżej Koalicji Obywatelskiej, natomiast ludowcy znajdą się przy politykach Konfederacji oraz PiS.

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji

Pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie miał uroczysty charakter. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Prezydent RP oraz Marszałek Senior złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, posłów II Rzeczypospolitej poległych podczas II wojny światowej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

W czasie obrad w Sejmie mają być obecni przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów oraz związków wyznaniowych.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji o godzinie 12:00 otworzy marszałek senior Marek Sawicki. Następnie Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego uroczyście odegra polski hymn.

Kolejnym punktem pierwszego posiedzenia jest orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Orędzie zostanie wygłoszone, ono jest zgłoszone do jutrzejszego porządku obrad pierwszego posiedzenia Sejmu i pan prezydent wystąpi ze stosownym wystąpieniem, skierowanym do parlamentarzystów, skierowanym do Polaków – potwierdził w niedzielę na antenie TVP Info zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Czytaj też:

Pierwsze posiedzenie Sejmu. Gdzie oglądać na żywo?Czytaj też:

Komorowski wychwalał Kosiniaka-Kamysza w wywiadzie.„Wybitny polityk”