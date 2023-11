Klub parlamentarny PiS ma nowego przewodniczącego. Powrócił po latach na to stanowisko

W poniedziałek na godz. 12 prezydent Andrzej Duda zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Następnie o godz. 16 prace zainauguruje Senat. Posłowie złożą ślubowanie i wybrani zostaną marszałek i wicemarszałkowie izby.

Mariusz Błaszczak nowym szefem klubu PiS

– Klub PiS zdecydował, że szefem klubu zostanie Mariusz Błaszczak, kandydatem na marszałka Sejmu będzie Elżbieta Witek, kandydatem na marszałka Senatu Marek Pęk — poinformował przed inauguracyjnym posiedzeniem rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Blaszczak pełnił już funkcję szefa klubu parlamentarnego PiS w latach 2010-2015.

Z arytmetyki sejmowej jasno wynika, że PiS nie ma żadnych szans na powołanie swoich marszałków. Będzie miało za to swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. Kandydatką na wicemarszałkinię również jest Witek. Nie zgadza się jednak na to nowa większość. – Nie będziemy zgłaszać nikogo innego niż Elżbietę Witek. To jest przedsięwzięcie całkowicie niezgodne z dotychczas stosowaną praktyką. Nie pogodzimy się z taką sytuacją – oświadczył Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Zgodnie z umową koalicyjną kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na marszałka Sejmu będzie Szymon Hołownia z Polski 2050. W połowie kadencji zastąpić ma go Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Kto zostanie wicemarszałkami Sejmu?

Ugrupowania tworzące koalicję będą miały również swoich reprezentantów w prezydium Sejmu. Koalicja Obywatelska będzie miała przez całą kadencję dwóch wicemarszałków. – Będę rekomendował, abyśmy na wicemarszałkinie Sejmu wybrali posłanki Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę – poinformował Donald Tusk w poniedziałek na posiedzeniu Rady Krajowej PO, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia medialne.

Jednego wicemarszałka przez całą kadencję będzie miało PSL. Kandydatem na to stanowisko jest Piotr Zgorzelski. Nowa Lewica będzie miała jednego wicemarszałka w pierwszej połowie kadencji i ma nim zostać Włodzimierz Czarzasty, a w drugiej połowie zastąpi go reprezentant Polski 2050.

Do ostatniej chwili nie było też pewne, czy swojego wicemarszałka będzie miała Konfederacja. Klub wskazał na to stanowisko Krzysztofa Bosaka.

