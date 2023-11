Jarosław Kaczyński spóźnił się na inaugurację obrad Sejmu. Hymn odśpiewał na schodach

W poniedziałek w południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. W ławach na sali sejmowej zasiedli posłanki i posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Inauguracja Sejmu. Jarosław Kaczyński nie dotarł na miejsce na czas

Obrady rozpoczęły się od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Dotrzeć do swojego miejsca na czas nie zdążył Jarosław Kaczyński. W czasie hymnu prezes PiS stał na schodach prowadzących do ław, a jego miejsce w pierwszym rzędzie świeciło pustką.

„Pierwszy raz od 8 lat Sejm nie zaczekał na przyjście PJK. Hymn śpiewał stojąc w przejściu” – zwrócił uwagę na portalu X Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat. „Jarosław Kaczyński nie zdążył przez Hymnem zająć swojego miejsca w kawach poselskich. Orkiestra tym razem nie poczekała” – skomentował Kamil Dziubka z Onetu.

Andrzej Duda: Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna

Obrady otworzył marszałek – senior Marek Sawicki z PSL, który powitał parlamentarzystów i gości. Następnie na mównicę wyszedł prezydent Andrzej Duda, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

– Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Jest najsilniejsza bez wątpienia w całej naszej historii. Oczywiście my, Polacy w wielu sprawach istotnie się różnimy w poglądach i będziemy się różnić. Prowadzimy często gorące spory i zapewne będziemy je prowadzić, bo taka jest natura demokracji. Najważniejsze jednak jest to, że spory te rozstrzygamy przy urnie wyborczej i to jest właśnie istota demokracji – mówił prezydent.

Prezydent upomniał się też o to, by każdy klub miał swojego reprezentanta w Sejmie. Przed inauguracją posiedzenia pojawiły się doniesienia, że swojego wicemarszałka może nie mieć Konfederacja. – Chciałbym też z tego miejsca zaapelować do was o to, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy, nawet ten najmniejszy, będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w prezydium Sejmu. To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny – wskazał Andrzej Duda.

Posiedzenie może zostać wydłużone

Następnym punktem obrad będzie wybór marszałka Sejmu. Jeszcze w poniedziałek posłowie wybiorą też wicemarszałków. Z zapowiedzi kandydata na marszałka izby Szymona Hołowni wynika, że obrady mogą zostać wydłużone do wtorku. Niewykluczone też, że posłowie zbiorą się też w przyszłym tygodniu.

