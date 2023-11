Kołodziejczak i Giertych przy „pegasusowym” stoliku. „Rozliczymy to draństwo”

Marcin Bosacki w Senacie stał na czele komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Obecnie Bosacki objął mandat posła, jednak opublikowane przez niego zdjęcie sugeruje, że również w Sejmie może zajmować się kwestią Pegasusa. „Pierwszy obiad w Sejmie. Stolik »Pegasusowy«” – napisał Bosacki, dołączając zdjęcie z Michałem Kołodziejczakiem i Romanem Giertychem, którzy mieli być inwigilowani Pegasusem.

„Rozliczymy to draństwo inwigilacji i tych, co za nim stali” – zapowiedział Bosacki.

Kołodziejczak i Giertych ofiarami inwigilacji

Michał Kołodziejczak miał być inwigilowany kilkukrotnie w maju 2019 roku. Lider Agrounii zapowiadał wówczas, że wystartuje w wyborach parlamentarnych, a w czerwcu założył swoją partię. Ostatecznie jego plan się nie powiódł. W lutym 2022 roku Kołodziejczak zeznawał przed senacką komisją. – Uważam, z pełną odpowiedzialnością, inwigilowanie, szpiegowanie mojego telefonu, wręcz prześladowanie, nie tylko mnie, ale i całego naszego ruchu, spowodowało, że wybory w 2019 roku były nierówne. Był odebrany równo dostęp do możliwości angażowania się w politykę – stwierdził.

Z kolei Roman Giertych potwierdził na antenie TVN24, że w czasie, gdy był inwigilowany Pegasusem, regularnie kontaktował się z Donaldem Tuskiem. – Termin pobierania danych z mojego telefonu łączy się z czasem, kiedy pracowałem dla Donalda Tuska. Chociażby z tego powodu, że obsługuję jego rodzinę nieustannie od 10 lat – mówił Giertych. Jak zaznaczył, przez to również Tusk „na pewno był inwigilowany”. – To wynika z konstrukcji systemu Pegasus. Wszystkie rozmowy, które wówczas prowadziłem, były nagrane – zaznaczył. Dodał, że często rozmawiał wtedy z Donaldem Tuskiem, bo był to „bardzo gorący czas”.

