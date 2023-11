„Tak mi dopomóż Bóg” dodało do ślubowania 329 posłów. Są spore zaskoczenia

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji odbyło się ślubowanie posłów. Zgodnie z konstytucją marszałek senior Marek Sawicki odczytał rotę ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Następnie posłowie po kolei, najpierw marszałek senior, a następnie zgodnie z zasiadaniem w miejscach na sali sejmowej mówili „ślubują”. Zgodnie z konstytucją mogli też dodawać „Tak mi dopomóż Bóg”.

„Tak mi dopomóż Bóg” wypowiedziało 329 posłów. Są duże zaskoczenia

Jak policzył Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego, formułę „tak mi dopomóż Bóg” dodało do tekstu ślubowania 329 posłów. W 2019 roku było to 362, a w 2015 aż 429, w 2011 – 381, w 2007 – 401, w 2005 – 393, w 2001 – 229, a w 1997 – 257.

Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wraz z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, Mateuszem Błaszczakiem, Zbigniewem Ziobrą i Elżbieta Witek przy swoim ślubowaniu dodali formułę „tak mi dopomóż Bóg”. Formułę dodali także Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i wszyscy inni posłowie Konfederacji oraz Paweł Kukiz wraz z innymi posłami Kukiz'15.

Poseł Grzegorz Braun nie ograniczył swojego ślubowania do dodania przewidzianych w konstytucji słów „tak mi dopomóż Bóg”, dodając słowa „tak mi dopomóż Bóg w Trójcy jedyny i wszyscy świeci”. Z kolei poseł Piotr Kaleta z PiS oprócz dodania religijnej formuły, dwukrotnie się przeżegnał – przed i po ślubowaniu.

Formułę „tak mi dopomóż Bóg, dodała do ślubowania również większość posłów PSL-u i Polski 2050 wraz z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także część posłów Koalicji Obywatelskiej.

Jednak w przypadku Koalicji Obywatelskiej ciekawie zachowali się posłowie zasiadający w pierwszym rzędzie. Nikt z nich nie wypowiedział słow „tak mi dopomóż Bóg” i to pomimo tego, że w poprzednich latach regularnie dodawali te słowa. I tak Donald Tusk dodawał te słowa zarówno w 2005, 2007 i 2011 roku. Potem nie pełnił roli posła. Również siedzący w pierwszym rzędzie Borys Budka dodawał słowa „Tak mi dopomóż Bóg” w każdym z trzech ślubowań, które do tej pory składał, a Izabela Leszczyna w każdym z czterech poprzednich ślubowań. Jedynie Marcin Kierwiński już w 2019 roku przestał dodawać formułę „tak mi dopomóż Bóg”, chociaż wcześniej przez dwie kadencję to robił. Teraz żaden z tych posłów nie dodał tej formuły.

Nietypowy strój, przeżegnanie się i zaciśnięta pięść

Jeśli chodzi o Lewicę, to tutaj proporcje dodawania formuły „Tak mi dopomóż Bóg” są zupełnie odwrotne. Słowa te, jak zapowiedział kilka dni temu, dodał jedynie poseł Łukasz Litewka. Wszyscy pozostali posłowie Lewicy ograniczyli się do słów „ślubuję”. Z kolei poseł Maciej Konieczny, tak samo jak cztery lata temu do swojego ślubowania dodał kojarzony ze środowiskami socjalistycznymi gest uniesionej go góry zaciśniętej lewej pięści.

Charakterystyczne było także ślubowanie posła Andrzeja Guta-Mostowego reprezentującego okręg nowosądecki, który obejmuje także m.in. Zakopane. Gut-Mostowy wystąpił w Sejmie w tradycyjnym stroju góralskim.

Warto też zauważyć, że w czasie ślubowania zostało wybuczanych dwóch kontrowersyjnych posłów – Łukasz Mejza i Dariusz Matecki.

