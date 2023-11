Znamy nazwisko nowego marszałka Senatu. Senatorowie podjęli decyzję

Pierwsze posiedzenie Senatu XI kadencji rozpoczęło się chwilę po godzinie 16. Głos w izbie wyższej parlamentu jako pierwszy zabrał prezydent Andrzej Duda. Jako drugi przemawiał wyznaczony przez prezydenta marszałek senior Michał Seweryński. – Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym. W wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił – zaznaczał, po czym złożył uroczyste ślubowanie. Następnie ślubowali wszyscy senatorowie, z których aż 66 zdobyło mandaty w ramach Paktu Senackiego. PiS-owi przypadły 34 mandaty.

Po przerwie rozpoczęto wybór marszałka oraz wicemarszałków Senatu. Na stanowisko marszałka zgłoszono dwie kandydatury: Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz Marka Pęka. Kandydaturę Kidawy-Błońskiej zaprezentował senator KO Sławomir Rybicki, zaś Pęka – senator PiS Stanisław Karczewski. – W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia, odbędzie się głosowanie imienne – zarządził marszałek senior Michał Seweryński, przypominając, że Senat wybiera swojego marszałka bezwzględną większością głosów.

Małgorzata Kidawa-Błońska nowym marszałkiem Senatu

Wyniki głosowania ogłoszono przed godziną 19. Jak przekazał marszałek senior, oddano 99 ważnych głosów. 66 senatorów poparło kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Marek Pęk zdobył 33 glosy.

– Dzisiaj naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ta zmiana przyszła. My odpowiadamy przed nimi, nie możemy zmarnować żadnego głosu oddanego na ugrupowania demokratyczne – mówiła po ogłoszeniu wyników Kidawa-Błońska. – Musimy zacząć wspólnie proces odbudowywania Polski po to, żeby myśleć o przyszłości. Jesteśmy tu po to, żeby budować przyszłość – dodawała nowa marszałek Senatu.

Sejm również wybrał nowego marszałka

Wcześniej nowego marszałka wybrał Sejm. Posłowie zdecydowali, że przez kolejne miesiące pracami izby niższej parlamentu pokieruje Szymon Hołownia. W głosowaniu wzięło udział 459 posłów. Szymon Hołownia uzyskał 265 głosów, a Elżbieta Witek – 193 głosy. – Mamy bardzo jasne zadanie dowodzić, że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach – mówił Hołownia w pierwszym przemówieniu w nowej roli. – Naprawa polityki musi się zacząć od Sejmu, dlatego od jutra, nawet od dziś, wiele się tutaj zmieni – zapowiadał.

Lider Polski 2050 ma sprawować funkcję marszałka do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu, marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

