Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Piotr Müller podał termin

Andrzej Duda powierzył w poniedziałek misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu jako liderowi zwycięskiego ugrupowania w wyborach. Od tej chwili ma on dwa tygodnie na znalezienie sejmowej większości, która wyrazi wotum zaufania dla nowego rządu. Ruch Andrzeja Dudy jest szeroko komentowany, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie zyskało wystarczającej liczby mandatów, przez co nie jest w stanie uzyskać większości w Sejmie.

Głos w sprawie składu rządu zabrał Piotr Müller. – Chcemy, by skład tego rządu różnił się od obecnego. Natomiast co do konkretnego składu, to będziemy mówić, gdy zostanie już sformułowany. Natomiast nie będzie na pewno tożsamy z rządem, który w tej chwili funkcjonuje – powiedział w rozmowie z Radiem Plus rzecznik rządu.

Piotr Müller zabrał głos w sprawie nowego rządu: Skład będzie różnił się od obecnego

Piotr Müller przypomniał, że premier ma 14 dni na przedstawienie prezydentowi Andrzejowi Dudzie składu nowego rządu. – Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu – powiedział.

Komentując poniedziałkowe głosowania w Sejmie, Müller wskazał, że misją premiera Morawieckiego jest, aby przedstawić alternatywę dla koalicji, która – jak mówił – w tej chwili podpisała ogólne stwierdzenia dot. realizacji swojego programu przez najbliższe lata. – My jako partia, która uzyskała najwięcej głosów w wyborach, po prostu czujemy się w obowiązku, aby taką alternatywę przedstawić – podkreślił.

Także szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zdaje się nie być zaskoczony decyzją Andrzeja Dudy. – Prezydent po 3 tygodniach podjął decyzję i wówczas nie było umowy koalicyjnej, a ta umowa koalicyjna, która została przedstawiona, to z całym szacunkiem, umowa o której można powiedzieć, że partie piszą, że każdy powinien być piękny, młody i bogaty – ocenił.

