Posłanki zablokowały drogę ministrowi Kamińskiemu. Musiał zmienić trasę

Wśród scenek docierających z Sejmu znajdą się bardziej i mniej istotne. Ta opisywana tutaj zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. Z pewnych względów jednak dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski uznał, że zasługuje ona na umieszczenie w mediach społecznościowych. Być może przez symbolikę i głównego bohatera zdarzenia.

Mariusz Kamiński nie mógł wyjść z Sejmu. Posłanki zajęły schody

Na materiale z Sejmu widzimy szefa MSWiA, koordynatora ds. służb specjalnych Mariusz Kamińskiego, który zamierzał zejść po głównych schodach, prowadzących do wyjścia z budynku. Sęk w tym, że zostały one całkowicie zajęte przez posłanki, pozujące do pamiątkowego zdjęcia. Jak informował Michalski, były to wicemarszałkinie Sejmu z Platformy Obywatelskiej: Monika Wielichowska oraz Dorota Niedziela.

Widzimy, jak polityk początkowo próbuje utorować sobie drogę, wciskając się między posłanki. Później jednak daje za wygraną, a jego współpracownik podpowiada mu trasę na około. Kamiński zmuszony jest zgodzić się na tego typu zmianę i podąża za swoim przewodnikiem.

Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu

W poniedziałek o godzinie 12 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie złożyli ślubowane i wybrany został marszałek oraz wicemarszałkowie izby. Zgodnie z umową koalicyjną, kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na marszałka Sejmu był Szymon Hołownia z Polski 2050. W połowie kadencji zastąpić ma go Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Wielichowska i Niedziela kandydatkami na wicemarszałkinie Sejmu

Ugrupowania tworzące koalicję miały również swoich reprezentantów w prezydium Sejmu. Koalicja Obywatelska będzie miała przez całą kadencję dwóch wicemarszałków. – Będę rekomendował, abyśmy na wicemarszałkinie Sejmu wybrali posłanki Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę – poinformował Donald Tusk w poniedziałek na posiedzeniu Rady Krajowej PO, potwierdzając tym samym wcześniejsze doniesienia medialne. Ostatecznie opozycji bez problemów udało się przegłosować kandydatury wspomnianych kandydatek.

