Senator Kwiatkowski w ogniu krytyki. „To nie jest temat do szyderstwa”, „żałosne pitolenie”

Krzysztof Kwiatkowski skomentował wyniki wyborów w komisji znajdującej się w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, znanym szerzej jako szpital psychiatryczny w Tworkach. Najwięcej głosów – 109 – zdobyło tam Prawo i Sprawiedliwość, a druga była tam Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 47 wyborców. Na Trzecią Drogę oddano 19 głosów, na Nową Lewicę – 17 głosów, a na Konfederację – 15 głosów.

Krzysztof Kwiatkowski o wynikach wyborów w szpitalu w Tworkach

– Przeanalizowałem te wyniki. Ta komisja rzeczywiście jest wyjątkowa z uwagi oczywiście na głosujących. Janusz Korwin-Mikke okazał się tam czarnym koniem, bo dostał trzy razy więcej głosów od Kariny Bosak – kpił Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie na kanale portalu goniec.pl. Na Korwina-Mikkego zagłosowało tam sześć osób, a na Karinę Bosak – dwie.

– Ale tam było jeszcze inne zaskoczenie. Powiedzieć, że tam PiS wygrał, to nic nie powiedzieć. Tam PiS odniósł miażdżące zwycięstwo. PiS tam dostał 109 głosów i absolutnym liderem wyborców z Tworek okazał się Mariusz Błaszczak, który dostał ponad 70 głosów z tej listy, a cała opozycja razem, trzy komitety, dostała dużo mniej od PiS-u. Lider listy KO Jan Grabiec dostał tylko 14 głosów – stwierdził Kwiatkowski.

Senator wskazywał też, że w wyborach do Senatu kandydat paktu senackiego Michał Kamiński „odniósł tam absolutną, totalną, sromotną, katastrofalną porażkę”. – Trzeba powiedzieć, że tam wyborcy widzą więcej, zauważają pewne rzeczy, których wyborcy zwykłych komisji wyborczych nie zauważyli – stwierdził Kwiatkowski.

Burza w mediach społecznościowych

Wypowiedź senatora odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. „Heheszki z pacjentów szpitali psychiatrycznych. Co Państwo o tym sądzą?” – zapytał jeden z internautów. Z kolei wicenaczelny oko.press Michał Danielewski stwierdził, że „byłoby dobrze, żeby senator Kwiatkowski przeprosił za swoje żałosne pitolenie”.

„Serio? Proszę powiedzieć, że to deep fake a nie Pańska szydera z osób w kryzysie psychicznym. Nie chce mi wierzyć, że można tak stygmatyzować. Może Adam Bodnar wyjaśni, dlaczego to nie jest temat do szyderstwa. Ręce mi opadły” – skomentowała znana blogerka Kataryna.

twitter

Głos zabrał też wiceszef MAP i poseł PiS Andrzej Śliwka. „Pogarda. Kwiatkowski myślał, że wyjdzie na zabawnego, bo dowali PiSowi, a tak naprawdę jest śmiesznym, skompromitowanym i żałosnym gościem. Na ustach pomoc ludziom z problemami, a w duszy czują się lepsi. Hipokryta Kwiatkowski” – napisał na portalu X.

Senator przeprasza

Po serii krytycznych komentarzy senator zamieścił w mediach społecznościowych przeprosiny. „Moja wypowiedź dotycząca wyników wyborów w szpitalu psychiatr. nie powinna mieć miejsca. Serdecznie za nią przepraszam” – napisał Kwiatkowski na X-ie.

