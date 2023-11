Macierewicz ostro o głosowaniu ws. Witek. „Banda Tuska tyle mówiła o prawach kobiet”

W ubiegły poniedziałek, 13 listopada, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. W trakcie obrad doszło do poważnego zgrzytu.

PiS bez reprezentanta w Prezydium Sejmu

Kandydatura poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości została odrzucona w głosowaniu.

Przeciwko kandydaturze Witek zagłosowali wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy i część posłów Konfederacji. W ten sposób PiS stało się jedynym klubem parlamentarnym, który nie posiada swojego reprezentanta w Prezydium Sejmu.

Lider PL 2050 Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu, a Krzysztof Bosak (Konfederacja), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL) zostali wybrani na wicemarszałków.

PiS gotowe na brak swojego wicemarszałka

Marszałek Hołownia zapowiedział, że w związku z nieobsadzeniem jednego ze stanowisk wicemarszałków głosowanie zostanie przeprowadzone ponownie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział jednak, że jego ugrupowanie nie zamierza przedstawiać kolejnego kandydata.

– Opozycja jest taka, jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to opozycja totalna. Jak się zachowywała to każdy, kto nie ma jakiejś bieli na oczach, to widział w ciągu tych lat – powiedział Kaczyński. – To jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest z innego świata, innej kultury, tej wyższej. Oni są z tej niższej – dodał.

„Prawa kobiet to dla nich tylko temat propagandy”

We wtorek, 14 listopada, do sprawy odniósł się poseł PiS Antoni Macierewicz. Jego zdaniem, odrzucenie przez posłów dotychczasowej opozycji kandydatury Witek to przykład hipokryzji.

„Banda Tuska, która podczas kampanii wyborczej tyle mówiła o prawach kobiet, zagłosowała przeciwko wysuniętej przez nas kandydaturze Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu. Już pierwszego dnia obrad pokazali, że prawa kobiet to dla nich tylko temat propagandy, a nie realny postulat” – skomentował na X (dawniej Twitter) Macierewicz.

