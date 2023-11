Tusk o decyzjach PiS z ostatnich dni. „Zostaną unieważnione”

We wtorek, 14 listopada, Sejm wybrał czterech posłów, którzy wejdą w skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Kto wchodzi w skład KRS?

To Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wyjaśnijmy, że zadaniem wspomnianego organu konstytucyjnego jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

Składa się on z 25 członków: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości, jednej osoby powołanej przez Prezydenta RP, 15 sędziów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, 4 posłów i 2 senatorów.

Tusk skomentował wtorkowe obrady Sejmu

Obrady Sejmu ws. powołania nowych członków KRS miały burzliwy przebieg. Przykładami tego były spięcia, do których doszło między posłem KO Borysem Budką a szefem resortu sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz marszałkiem Szymonem Hołownią a szefem resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem.

– Niektóre wystąpienia na sali obrad naruszały elementarne zasady kultury osobistej. Pokaz arogancji i buty ministra Czarnka był dla mnie uderzający. (...) My to wytrzymamy. Nie po to podjęliśmy się walki o lepszą Polskę, żebyśmy ustąpili na krok. Można postawić temu tamę naszą konsekwencją i pozytywnym podejściem – skomentował w rozmowie z dziennikarzami szef KO Donald Tusk po zakończeniu obrad.

Tusk o formowaniu nowego rządu przez Morawieckiego

Tusk odniósł się również do misji sformowania nowego rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem szefa KO, nie ma żadnych szans na to, aby Prawo i Sprawiedliwość było w stanie znaleźć koalicjanta i uzyskać w ten sposób sejmową większość.

– Moim zdaniem trzeba byłoby zapytać prezydenta, czy zapoznał się z nową umową koalicyjną, jaką nowy rząd pana Morawieckiego powinien sformułować. (...) To gra na czas. Dziś mieliśmy kolejne nominacje i łapanie stanowisk, pieniędzy. Oni są w tym bardzo sprawni, ale też bardzo zdenerwowani – ocenił Tusk.

Zapowiedział, że gdy władzę przejmie spodziewany rząd KO, PL 2050, PSL i Lewicy „większość, a może wszystkie decyzje PiS” z ostatnich dni zostaną unieważnione.

