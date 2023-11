Tomczyk i Schreiber starli się w „Kropce nad I”. „Pana chamstwo jest jasne”

Gośćmi „Kropki nad I” byli Cezary Tomczyk (KO) i Łukasz Schreiber (PiS). Prowadząca pytała o wyniki głosowania na marszałka i wicemarszałków izby niższej. Schreiber ocenił, że sytuacja, w której największy klub parlamentarny jest pozbawiony swojego reprezentanta w Prezydium Sejmu „jest dla niego rzeczą nieprawdopodobną”.

– Standardem PiS było to, że opozycja miała połowę przedstawicieli w prezydium – powiedział.

Głosowanie na wicemarszałka Sejmu. „Zostawiliśmy miejsce dla was”

– Jak pan głosował w sprawie Hołowni? Przeciwko. W sprawie Moniki Wielichowskiej? Przeciwko. Jak pan głosował ws. Doroty Niedzieli? Przeciwko (…) Jeśli pan uważa, że 12 mln wyborców opozycji chce, by po skandalicznej reasumpcji, pani marszałek Witek znajdzie się w Prezydium Sejmu, to mamy inne standardy. Zostawiliśmy dla was miejsce, ale nie dla ludzi, którzy łamią prawo – wypominał oponentowi Cezary Tomczyk.

Dodał, że sprawa marszałek Witek jest w prokuraturze w związku z przekroczeniem uprawnień.

– To nie jest pogarda pokazana nam, czy pani marszałek Witek, ale 7 milionom obywateli, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość – odpowiedział Łukasz Schreiber. Monika Olejnik wypomniała wtedy marszałek m.in. reasumpcję głosowania. Wtedy minister bronił decyzji w sprawie reasumpcji i powoływał się na regulamin.

Prowadząca przeszła wtedy do cytatu prezesa PiS o „niemieckim chamstwie” ze strony PO i prosiła Schreibera o wyjaśnienie tego cytatu. Doszło wówczas do bardzo chaotycznej wymiany zdań.

– Pani chyba nie panuje nad tym, kto, co mówi – powiedział Schreiber. – Pana chamstwo w wielu posiedzeniach Sejmu i programach jest jasne – dodał, zwracając się do Tomczyka. – To jest to chamstwo niemieckie? – pytała Olejnik.

– Chętnie się umówię na program, w którym przeanalizujemy wasze zachowanie… – zwrócił się Schreiber do Tomczyka, mając wtedy na myśli polityków drugiej strony. W końcu minister z PiS, w odpowiedzi na pytanie prowadzącej, zacytował kilka wypowiedzi lidera PO.

– „Rzygać się chce” – (tu zacytował tweeta Donalda Tuska – red.), „seryjni zabójcy kobiet” (o sprawie aborcji –red.), „gacie pełne referendum”– wymieniał polityk PiS. Przypomniał także wypowiedź, do której nawiązywał prezes PiS: „królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci oraz kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat”.

Cezary Tomczyk nie pozostał dłużny i przypomniał cytaty Jarosława Kaczyńskiego z mównicy sejmowej, m.in. „zdradzieckie mordy” i oskarżenie o zabicie jego brata.

