Ryszard Terlecki znów przemilczał pytanie TVN. Chodziło o Prezydium Sejmu

W poniedziałek nowo zaprzysiężeni parlamentarzyści wybierali marszałka i wicemarszałków Sejmu. Najpierw posłowie ustalili w drodze uchwały, że wybiorą sześciu wicemarszałków. To miało zagwarantować, że obok marszałka Sejmu Szymona Hołowni z Trzeciej Drogi w prezydium Sejmu będzie zasiadać dwóch wicemarszałków z Koalicji Obywatelskiej, jeden wicemarszałek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden z Nowej Lewicy, jeden z Konfederacji i jeden z Prawa i Sprawiedliwości.

PiS zaproponowało kandydaturę Elżbiety Witek. Jednak posłowie dotychczasowych partii opozycyjnych już wcześniej zapowiedzieli, że nie będą na nią głosować, ze względu na to, w jakim stylu piastowała urząd w poprzedniej kadencji. W związku z tym PiS stało się jedynym ugrupowaniem, które pozostało bez swojego reprezentanta w Prezydium Sejmu.

Inny kandydat PiS na wicemarszałka? Terlecki milczy

O sprawę zapytała wiceprzewodniczącego klubu PiS reporterka TVN24.

– To może pan, jak nie marszałek Witek? Czy pan chciałby pan być wicemarszałkiem? – pytała. Odpowiedzią była cisza.

– Panie marszałku, czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? Czy wyobraża pan sobie, że nie będziecie mieć wicemarszałka przez cztery lata, nikogo w prezydium? – dopytywała.



W odniesieniu do sprzeciwu sejmowej większości wobec kandydatury Witek europosłanka PiS Beata Szydło przekonywała, że celem opozycyjnej koalicji jest wyłącznie „odwet" na jej partii. – Tusk jest politykiem, który wprowadził do polskiej polityki agresję i nienawiść. W ten sposób on zbudował podziały, które zaczęły funkcjonować w Polsce tak mocno. To jest jego paliwo. Nie sądzę, aby on się zmienił – oceniła. – W tej chwili jest próba pokazywania że to polityk europejski chce łączyć Polaków to było udawanie w kampanii wyborczej – stwierdziła.

