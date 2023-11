Polacy nie wierzą w powodzenie misji Morawieckiego. Mają dla niego radę

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję utworzenia nowego rządu, choć PiS nie ma wymaganej większości. Potwierdziły to głosowania podczas pierwszego dnia posiedzenia Sejmu, gdy nowa większość wybrała swojego kandydata na marszałka i wicemarszałków izby.

Prezydent desygnował Morawieckiego na premiera

– W moim najgłębszym przekonaniu było to dobre dla Polski osiem lat. Był pan w rządzie przez całe osiem lat, przez sześć lat sprawował pan urząd premiera, wcześniej był pan ministrem finansów i wicepremierem. (...) Znakomita większość zobowiązań została dotrzymana (...) Wierzę w to, że pan premier ją (Radę Ministrów – red.) sformuje (...) już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym – mówił prezydent.



Teraz Morawiecki ma 14 dni na przedstawienie składu rządu. – Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

Polacy nie wierzą w powodzenie misji Morawieckiego

O tym, że dotychczasowy premier nie ma szansy utworzenia kolejnego rządu przekonana jest większość Polaków. United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” zapytało respondentów, „czy Mateusz Morawiecki powinien zrezygnować z misji tworzenia rządu, umożliwiając przejęcie władzy opozycji”.

Z tym stwierdzeniem „zdecydowanie zgadza się” 43,2 proc. uczestników badania, a 11,6 proc. „raczej się zgadza”. 19,4 proc. jest przeciwnego zdania i „zdecydowanie się nie zgadza”, a 13,1 proc. „raczej się nie zgadza”. Na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 12,6 proc. respondentów.

Kto nowym szefem rządu? Sondaż

United Surveys zapytał też Polaków o to, „kto uzyska wotum zaufania w Sejmie i stanie na czele nowego rządu”. 51,1 proc. badanych jest przekonanych o tym, że będzie to Donald Tusk, a tylko 16,2 proc. wierzy w sukces Mateusza Morawieckiego. 18 proc. uważa, że będzie to jeszcze inny polityk, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 listopada metodą mieszaną CATI i CAWI na próbie 1000 osób.

