Książę Harry zadzwonił do króla Karola III. Okazja była szczególna

We wtorek 14 listopada król Karol III skończył 75 lat. Monarcha rozpoczął świętowanie urodzin już dzień wcześniej. W poniedziałek powołana przez niego do życia organizacja charytatywna The Prince's Foundation zorganizowała uroczyste przyjęcie w Highgrove Gardens.

Uśmiechnięty król przechadzał się po sali i rozmawiał z gośćmi przy herbacie. Uczestnicy spotkania odśpiewali „Happy birthday”, a następnie Karol III podniósł nóż w geście zwycięstwa i rozkroił kilkupiętrowy biało-złoty tort, przyozdobiony koroną i kwiatami. Nagranie pokazujące ten moment udostępniła na portalu społecznościowym X królewska korespondentka „The Telegraph” Viktoria Ward.

W dniu urodzin król nie zrezygnował ze swoich obowiązków i ogłosił „The Coronation Food Project”, czyli inicjatywę na rzecz przeciwdziałania powstawaniu odpadów, „odzwierciedlającą jego rosnące obawy dotyczące ubóstwa żywnościowego w Wielkiej Brytanii”. Z kolei wieczorem świętował z najbliższymi i przyjaciółmi w Clarence House w Londynie.

Książę Harry zadzwonił z życzeniami do ojca

Królewska korespondentka „The Telegraph” poinformowała, że w dniu urodzin do Karola III zadzwonił z życzeniami książę Harry, który kilka lat temu zrezygnował z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej i mieszka w USA razem z żoną Meghan Markle i dziećmi. Z informacji Victorii Ward wynika, że ojciec i syn odbyli „ciepłą rozmowę”.

„Po długim okresie czasu, gdy prawie ze sobą nie rozmawiali, pojawiła się wyraźna zmiana tonu i rozmowa zakończyła się nawet zgodą na ponowną rozmowę w przyszłym tygodniu” – relacjonuje korespondentka.

Król miał też rozmawiać telefonicznie z Meghan Markle, a czteroletni książę Archie i dwuletnia księżniczka Lilibet mieli nagrali wideo, na którym śpiewają „Happy birthday” swojemu dziadkowi.

„Punkt zwrotny” w relacjach?

„Fakt, że obie strony zasygnalizowały chęć zakopania toporu i rozpoczęcia naprawy swoich stosunków, został okrzyknięty pozytywnym sygnałem po obu stronach Atlantyku” – komentuje Ward. Jak wskazuje korespondentka „dziś obie strony mają nadzieję, że podanie gałązki oliwnej przez księcia Harry'ego w dniu urodzin Karola III stanowiło prawdziwy punkt zwrotny” w relacjach ojca i syna.

