Marszałek Hołownia: Wiem, kto krzyczał „pajac”. Zostanie zaproszony do ciemnego saloniku

Podczas rozmowy na sejmowym korytarzu, Szymon Hołownia z Polski 2050 odpowiadał dziennikarzom na pytanie o użyte przez Przemysława Czarnka określenie. Polityk ten zamiast oficjalnego tytułu, użył pod adresem Hołowni określenia wziętego z kuluarowych ustaleń opozycji.

Hołownia nie oburza się na „marszałka rotacyjnego”

– Sformułowanie „marszałek rotacyjny”, którym zwrócił się do mnie pan minister Czarnek, stało się już „królem internetu”. Minister Czarnek naprawdę zrobił tutaj dużą robotę. To szczęście, że ja mam też poczucie humoru na swój temat, ale muszę też powiedzieć, że tym tekstem „zrobił mi dzień” – komentował Szymon Hołownia, posiłkując się niezbyt aktualnymi zwrotami z internetowego języka memów.

– Wczoraj sam się oczywiście do tego odnosiłem, bo było to po prostu śmieszne, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie obrady Sejmu prowadzić w trochę bardziej poważnej atmosferze niż miało to miejsce wczoraj – dodawał, uśmiechając się.

– Przyznam też, że żałuję, że nie znam wszystkich posłów po imieniu. Dopiero dzisiaj dowiedziałem się od kolegów, jak nazywał się poseł, który krzyczał „pajacu”, jak nazywał się poseł, który krzyczał „puknij się w głowę” – mówił dalej Hołownia.

Hołownia wie, kto krzyczał w jego kierunku

Dopytywany przez dziennikarzy, zdecydował się mimo wszystko nie ujawniać nazwisk. – Ja już wiem, jak się nazywali. A ponieważ wiem, to następnym razem wiedząc już, jak wyglądają i jak się nazywali, będą mieli tę wątpliwą przyjemność zostania zaproszonymi przeze mnie do ciemnego saloniku – żartował.

Na kolejne pytania sejmowych reporterów, odpowiedział już krótko. – Nie, to nie nowe twarze i niestety w jednym przypadku jest to człowiek, który jest nauczycielem z zawodu. Więc reforma oświaty, reforma edukacji będzie musiała być naprawdę wielopłaszczyznowa – zakończył z uśmiechem.

