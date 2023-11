Ważna zapowiedź Szymona Hołowni. „Otrzymałem cztery pierwsze projekty”

– Polityka to nie przemoc, polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z MMA, ale dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam, że dość już tego, co było, zmienić ma się nie tylko partia, ale i polityka – mówił Szymon Hołownia po wyborze na marszałka Sejmu. Jednocześnie zapowiedział, że w izbie niższej parlamentu „wiele się zmieni”. – Z gabinetu marszałka z hukiem wyleci zamrażarka, znikną policyjne barierki – zapowiedział.

Barierek przed Sejmem już nie ma. Wszystko wskazuje na to, że zamrażarka również odeszła w zapomnienie. „Otrzymałem cztery pierwsze projekty ustaw – po dwa autorstwa Lewicy i Konfederacji. Wszystkie będą procedowane po ukonstytuowaniu komisji” – poinformował w środę Hołownia. „W moim gabinecie nie ma miejsca na sejmową zamrażarkę” – powtórzył.

Szymon Hołownia zwrócił się do Andrzeja Dudy

Podczas swojego pierwszego przemówienia Hołownia zwrócił się również do prezydenta Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na niej ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam, ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej – zadeklarował.

– Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos – zapewnił również nowy marszałek.

Hołownia zapowiedział także przywrócenie śniadań prasowych z marszałkiem i briefingów. Nowy marszałek chce też ruszyć z nowym podcastem, gdzie będzie prowadził rozmowy z politykami.

