Co nowy rząd powinien zrobić w kwestii prawa aborcyjnego? Polacy podzieleni

Jedną ze spraw, którą nowa koalicja rządząca będzie się chciała zająć po przejęciu władzy, będzie wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących aborcji. Unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zawarte zostało w umowie koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. „Kobiety mają prawo decydowania o sobie” – podkreślono w dokumencie.

Kwestia aborcji dzieli jednak koalicjantów. Jeden z liderów lewicy Włodzimierz Czarzasty przyznał ostatnio w rozmowie z RMF FM, że jego zdaniem „aborcja w tym Sejmie nie przejdzie”, bo liberalizację przepisów blokują PSL i Polska 2050.

Co nowy rząd powinien zrobić w kwestii prawa do aborcji? Sondaż

United Surveys zapytał Polaków, na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, „co rząd powinien zrobić w kwestii prawa do aborcji”. Respondenci mogli wybrać spośród sześciu rozwiązań.

Z sondażu wynika, że najwięcej badanych – 34,7 proc. – chce „wprowadzenia legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, bez względu na przesłanki”. Z taką obietnicą szła do wyborów Koalicja Obywatelska i Lewica.

20,8 proc. respondentów wolałoby „powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego”, czyli stanu prawnego sprzed wyroku TK. Zorganizowania referendum w sprawie aborcji, co proponowała Trzecia Droga, oczekuje 12,5 proc. uczestników badania. 9,4 proc. chce, żeby rząd „sprawił, by pomoc przy aborcji, czyli np. przeprowadzenie zabiegu przez lekarza, nie była karalna”.

9 proc. domaga się całkowitego zakazu aborcji

Zdaniem 9 proc. respondentów rząd powinien „w ogóle zakazać aborcji bez względu na przesłanki, czyli np. gwałt lub zagrożenie życia matki”, a 8,9 proc. uważa, że rząd powinien „pozostawić obecny stan prawny bez zmian”.

Z kolei na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania” wskazało 4,8 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-12 listopada 2023 roku na próbie 1000 osób metodą CATI/CAWI.

