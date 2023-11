Poseł Zimoch nie odpuszcza wiceministrowi Jabłońskiemu. Złożył dwa pisma

Tomasz Zimoch w czwartek 16 listopada zorganizował w Sejmie konferencję prasową, na której poinformował o działaniach podjętych w związku z oskarżeniami Pawła Jabłońskiego pod jego adresem. Chodzi o słowa, które polityk PiS wypowiedział dzień wcześniej w Polsat News.

Zimoch o Jabłońskim: Oskarżył mnie o pokazanie wulgarnego gestu

– Oskarżył mnie o pokazanie wulgarnego gestu Polakom. Mimo że w tym programie, kiedy zadzwonił do mnie poseł Piotr Borys z KO, powiedziałem, że nie był to żaden obraźliwy gest i poprosiłem pana posła o to, by się zreflektował i publicznie przeprosił, pan poseł Paweł Jabłoński tego nie dokonał – mówił Zimoch.

– W związku z tym złożyłem dzisiaj w Sejmie dwa pisma: jedno dotrze do klubu Prawa i Sprawiedliwość, to wezwanie przedprocesowe; drugie pismo składam do Komisji Etyki, choć nie jest jeszcze uformowane, w związku z zachowaniem posła niegodnym mandatu. Pan poseł Paweł Jabłoński według mnie naruszył zasady dobrego obyczaju – ubolewał przedstawiciel Polski 2050.

Zimoch chce przeprosin oraz pieniędzy dla fundacji

– Domagam się w tym piśmie od pana posła złożenia oświadczenia następującej treści: „Ja poseł Paweł Jabłoński przepraszam posła Tomasza Zimocha za to, że w dniu 14 listopada podczas programu »Debata dnia«, emitowanego w Polsat News, rozpowszechniłem nieprawdziwą informację, jakoby poseł Zimoch 14 listopada wykonał wulgarny gest w kierunku obywateli RP, czym bezprawnie naruszyłem dobra osobiste posła Zimocha w postaci dobrego imienia, godności oraz czci” – informował.

– Domagam się, by takie oświadczenie zostało opublikowane w telewizji Polsat przed głównym wydaniem „Wydarzeń”. Jednocześnie żądam od pana posła tytułem zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny, dokładnie na fundację Anny Wierskiej „Drużyna Szpiku” – oznajmił Zimoch.

Jabłoński nazwany kłamcą totalnym

Dzień wcześniej w programie telewizyjnej „Debacie dnia” wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oskarżył posła Tomasza Zimocha z Polski 2050 o wulgarny gest. Zaprezentował fotografię, na której trzyma on środkowy palec na brodzie i powiedział, że taki gest miał miejsce tuż przed wyborem polityka na członka Krajowej Rady Sądownictwa.

– Proszę spojrzeć. Każdy sam to może ocenić, ja tylko demonstruję – mówił przedstawiciel PiS. Zaproszony do programu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej zareagował jednak błyskawicznie i jeszcze w trakcie programu zadzwonił do Zimocha, by ten mógł osobiście wytłumaczyć sytuację.

– Panie pośle Pawle Jabłoński, jeśli pan coś takiego mówi, jest pan kłamcą totalnym, osobą pozbawioną jakichkolwiek zasad nie tylko dobrego wychowania. To jest skandal, co pan mówi – oburzał się Tomasz Zimoch.

