Kiedy Donald Tusk poda skład rządu? Wicepremier wskazał termin

Jako pierwszy misję tworzenia rządu dostał Mateusz Morawiecki w imieniu ugrupowania, które wygrało wybory. Prawi o Sprawiedliwość nie ma jednak większości sejmowej ani koalicjantów, więc d sformowania gabinetu równie poważnie szykuje się Donald Tusk. W przypadku wykorzystywania przez Prawo i Sprawiedliwość konstytucyjnych terminów, może się to stać dopiero przed świętami.

Lider Koalicji Obywatelskiej chce wykorzystać ten czas, by stworzyć mocny rząd i pogodzić interesy koalicjantów. Jak podkreślają Eliza Olczyk i Joanna Miziołek z „Wprost” , będzie to rząd, który musi nastawić się na walkę z PiS-em i prezydentem. Z umowy koalicyjnej wiadomo, że Tusk będzie miał dwóch wicepremierów. Tu personalia nie są tajemnicą: to Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Lider ludowców otrzyma dodatkową tekę ministra obrony narodowej, a Lewicy przydzielona została cyfryzacja. Polsce 2050 przypadło stanowisko marszałka Sejmu, które objął Szymon Hołownia.

Kiedy Donald Tusk ogłosi skład rządu?

Pierwszy wicepremier in spe Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie czwartkowej konferencji był pytano o to, kiedy koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy przedstawi skład rządu, na czele którego ma stanąć Donald Tusk.

– Skład rady ministrów nasz kandydat na premiera przedstawi na posiedzeniu Sejmu – zapowiedział. Dodał, że koalicja "rozmawia codziennie" na temat tego, kto ma znaleźć się w rządzie. – To koalicja która dochodzi do porozumienia jest przygotowana do rządzenia. Zawarliśmy porozumienie programowe, porozumienie co do najważniejszych stanowisk w Sejmie. Jesteśmy gotowi do rządzenia – zapewnił.

W mediach pojawiają się coraz liczniejsze spekulacje dotyczące tego, kto znajdzie się w rządzie Donalda Tuska. "Wprost" informował nieoficjalnie, że resort spraw zagranicznych obejmie Radosław Sikorski. Na giełdzie są także nazwiska innych potencjalnych przyszłych ministrów.

